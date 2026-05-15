"Na Wspólnej". Jarek w łóżku z kochanką! Okłamie ją w żywe oczy

"Na Wspólnej" - Jarek z kochanką, a Eliza u Bartka

Małżeństwo Jarka (Wojciech Rotowski) i Elizy (Katarzyna Chorzępa) z "Na Wspólnej" wisi na włosku, który w 4217. odcinku stanie się jeszcze cieńszy. W czasie, gdy Bogdan (Wojciech Brzeziński) będzie opiekował się Juniorem (Jan Leśniewski) i przekonywał go, by spotkał się z matką, Jarek uda się na spotkanie biznesowe, na którym pozna piękną blondynkę. Zdruzgotany i żądny zemsty po zdradzie żony dopuści się czegoś, o co wcześniej byśmy go nie podejrzewali - pójdzie z nią do łóżka.

W kolejnym, 4218., odcinku Berg obudzi się u boku kochanki i wpadnie w panikę. Zacznie żałować tego, co zrobił i okłamie kobietę w żywe oczy wmawiając jej, że musi uciekać, bo czeka na niego syn. Tymczasem Eliza będzie przesiadywać przy łóżku zrozpaczonego kochanka, Bartka (Michał Gadomski), któremu obieca, że zawsze będzie zajmował wyjątkowe miejsce w jej sercu, niemniej ich romans dobiegł końca, bo rodzina jest najważniejsza. Pytanie tylko, co zrobi, gdy dowie się o zdradzie Jarka?

"Na Wspólnej", odcinek 4217- streszczenie (emisja 25 maja)

Tadek zabije kochanka Kaliny?! Zakościelni panikują - po zdemaskowaniu kłamstw Kaliny, Tadeusz zniknął! Tymczasem Kalina dopada Łukasza - ma do niego pretensje, że nie uciszył Kamy. Każe mu znikać z Warszawy zanim dopadnie go Tadek! Młody Zakościelny rzeczywiście poluje na zdradzieckiego kumpla - czeka przed jego domem. Na siedzeniu jego auta leży… naostrzony nóż! Rodzina Bergów w rozpadzie totalnym?! Eliza nie może się dowiedzieć o stan Bartka - nie jest rodziną pacjenta. A Wichrowski nie widzi celu życia - kompletnie załamany czeka na operację... Bogdan prosi Juniora, żeby odwiedził Hanię i mamę, które na pewno za nim tęsknią. Czy chłopak jest w stanie znieść widok mamy?! Tymczasem Jarek ma spotkanie biznesowe z piękną blondynką, której wyraźnie wpada w oko - korzysta z tego i… idzie z nią do łóżka! Monika przeciwko szczęściu rodziców?! Roman z Honoratą szukają mieszkania do wynajęcia - nie chcą dłużej obciążać Włodka. Zięba ich powstrzymuje - chce jechać do żony, do Hiszpanii. Ma nadzieję, że uda mu się przekonać Marię do powrotu… Kiedy Kajetan szuka dla dziadka lotów, do baru wpada Monika. Załamana problemami męża… wyżywa się na Włodku!

"Na Wspólnej", odcinek 4218- streszczenie (emisja 26 maja)

Remek oświadcza się Brygidzie! Remigiusz podejmuje nagłą decyzję - prosi Brygidę… o rękę!!! Miauczycka jest szczęśliwa i wzruszona. Tymczasem jej matka knuje z matką Remka - za wszelką cenę chcą przekonać Bożydara do sprzedaży jego rodzinnej firmy kabanosów. Milena obiecuje Jolancie suty procent od transakcji! Matka Brygidy ma plan - pomogą jej… duchy rodziny Bożydara! Darek uratuje Tadka, a Aneta Kasię?! Zakościelni przerażeni - Tadeusz zniknął… Kasia podpowiada Darkowi, że Tadek może szukać zemsty. Żbik znajduje brata w pobliżu mieszkania Łukasza - młody Zakościelny jest kompletnie pijany... Tymczasem Kasię dopada Kalina - grozi jej. Nagle pojawia się Aneta - Kalina jest zszokowana widząc porozumienie kobiet Darka! Jarek i Eliza jednak się opamiętają?! Jarek budzi się w objęciach z poznaną wczoraj klientką. Zawstydzony Berg ucieka - tłumaczy kobiecie, że czeka na niego syn... Tymczasem Eliza odwiedza Bartka po operacji - mówi mu, że Jarek zażądał rozwodu. Wie, że musi ratować swoją rodzinę. Jednocześnie wyznaje Wichrowskiemu, że zawsze będzie go miała w sercu.

