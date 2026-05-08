Fanfik o Rey i Kylo Renie ukaże się jako film. W roli głównej gwiazda "Riverdale"

Od fanfika przez książkę do filmu/serialu - ten łańcuszek, czy nam się to podoba czy nie, coraz częściej występuje w popkulturze. "Pięćdziesiąt twarzy Greya" było przecież fanfiction "Zmierzchu", "After" pierwotnie dotyczyło Harry'ego Stylesa, a "Gorąca rywalizacja" zaczynała ponoć jako fanowska opowieść o (wcale nie braterskiej) miłości Steve'a Rogersa i Bucky'ego Barnesa. Było więc kwestią czasu aż streamingi i studia filmowe wezmą się za te najpopularniejsze fanfiki - o Reylo i Dramione. I tak oto zapowiedziano już adaptację "Alchemised" (pierwotnie "Manacled"), a jeszcze w tym roku do Prime Video trafi filmowa wersja "The Love Hypothesis" Ali Hazelwood.

PRZECZYTAJ TEŻ: To może być najdroższy serial w historii. Przeniesienie tej historii na ekran wydaje się niemożliwe

"Nasza wina" - rozmawiamy z Gabrielem Guevarą, filmowym Nickiem | Wywiad ESKA

"The Love Hypothesis" - fanfik o Reylo zmierza na ekran

Fanfików oczywiście nie można wydawać oficjalnym nakładem i czerpać z nich zysków finansowych, nazwy własne i elementy fabularne objęte są przecież prawami autorskimi. Dlatego też "The Love Hypothesis", jak i pozostałe książki oparte na fanfiction, przeszło gruntowną rekonstrukcję i tylko ci zaznajomieni z tematem wiedzą, że wyjściowo była to alternatywna opowieść o Rey i Kylo Renie z "Gwiezdnych wojen". W oficjalnym opisie fabuły czytamy:

Olive Smith, doktorantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Stanforda, niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem Jeremym. Aby udowodnić przyjaciółce Anh, że nic ich już nie łączy - w końcu naukowców interesują tylko namacalne dowody - Olive postanawia pocałować pierwszego mężczyznę, którego spotka na swojej drodze. Jej wybór pada na doktora Adama Carlsena, przystojnego i genialnego wykładowcę, który jest postrachem studentów. O dziwo, największa gwiazda Uniwersytetu Stanforda, a zarazem czołowy wydziałowy tyran, zgadza się udawać jej chłopaka. Wszystko komplikuje się podczas ważnej konferencji naukowej. Kariera Olive wisi na włosku. Ale wtedy Adam zaskakuje ją po raz kolejny, oferując swoje wsparcie oraz… jedną niezapomnianą noc. Tak oto ten niewielki eksperyment przeradza się w odkrycie stulecia. A Olive dowiaduje się, że jedyną rzeczą trudniejszą niż próba ujęcia miłości w naukowe ramy jest zmierzenie się z własnymi uczuciami [za: wydawnictwo You & YA].

"The Love Hypothesis" - obsada i premiera

Za reżyserię odpowiada Claire Scanlon ("Misja: Podstawówka", "The Office"), która pracowała na bazie scenariusza autorstwa Sarah Rothschild. W rolach głównych występują Lili Reinhart ("Riverdale") jako Olive Smith i Tom Bateman ("Co kryją jej oczy ") jako Dr. Adam Carlsen. W obsadzie znaleźli się też m.in. Rachel Marsh jako Anh, Nicholas Duvernay jako Jeremy, Jaboukie Young-White jako Malcolm oraz Arty Froushan jako Tom. "The Love Hypothesis" trafi do Prime Video w tym roku, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Zapowiedź nadchodzących romansideł, sygnowana logo "Totalnie się wkręcisz", pokazała nam natomiast kilka pierwszych ujęć:

PRZECZYTAJ TEŻ: Prequel "Legalnej blondynki" w pierwszej zapowiedzi. Tak wygląda następczyni Reese Witherspoon