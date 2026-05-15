"Na Wspólnej". Tadek zabije Łukasza? Wpadnie w szał po odkryciu kłamstw Kaliny - ZDJĘCIA

Dzieje się w "Na Wspólnej". Odcinki 4217 i 4218 przyniosą to, na co widzowie od dawna czekali - konsekwencje kłamstw i manipulacji Kaliny (Katarzyna Gałązka). Nasza satysfakcja może zawierać jednak nutkę goryczy, gdyż Tadkowi (Jakub Pruski) kompletnie odjedzie peron.

"Na Wspólnej" - Tadek zapała żądzą zemsty. Zabije Łukasza?

W 4217. odcinku Darek (Michał Mikołajczak) i Kasia (Julia Chatys) będą triumfować - wreszcie zdemaskowali Kalinę. Ta z kolei uda się do Łukasza (Damian Pelc), by po pierwsze - ochrzanić go za spartaczenie sprawy i dopuszczenie do tego, by jej wrogowie odkryli prawdziwą tożsamość Kamy (Faustyna Kazimierska); i po drugie - ostrzec go przed Tadkiem. Okaże się, że jej obawy nie są wydumaną paranoją, gdyż Zakościelny zaczai się na byłego kumpla... z nożem.

"Na Wspólnej" - Darek ruszy na pomoc bratu

W 4218. odcinku "Na Wspólnej" do akcji wkroczy Darek. Kasia ostrzeże go, że Tadek może szukać zemsty na Łukaszu i Kalinie. Zaalarmowany przez ojca Żbik ruszy na poszukiwania brata i znajdzie go w fatalnym stanie - młody Zakościelny będzie kompletnie zdruzgotany i pijany. Czy dojdzie do tragedii? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków.

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4217 (premiera 25 maja)

Tadek zabije kochanka Kaliny?! Zakościelni panikują - po zdemaskowaniu kłamstw Kaliny, Tadeusz zniknął! Tymczasem Kalina dopada Łukasza - ma do niego pretensje, że nie uciszył Kamy. Każe mu znikać z Warszawy zanim dopadnie go Tadek! Młody Zakościelny rzeczywiście poluje na zdradzieckiego kumpla - czeka przed jego domem. Na siedzeniu jego auta leży… naostrzony nóż! Rodzina Bergów w rozpadzie totalnym?! Eliza nie może się dowiedzieć o stan Bartka - nie jest rodziną pacjenta. A Wichrowski nie widzi celu życia - kompletnie załamany czeka na operację... Bogdan prosi Juniora, żeby odwiedził Hanię i mamę, które na pewno za nim tęsknią. Czy chłopak jest w stanie znieść widok mamy?! Tymczasem Jarek ma spotkanie biznesowe z piękną blondynką, której wyraźnie wpada w oko - korzysta z tego i… idzie z nią do łóżka! Monika przeciwko szczęściu rodziców?! Roman z Honoratą szukają mieszkania do wynajęcia - nie chcą dłużej obciążać Włodka. Zięba ich powstrzymuje - chce jechać do żony, do Hiszpanii. Ma nadzieję, że uda mu się przekonać Marię do powrotu… Kiedy Kajetan szuka dla dziadka lotów, do baru wpada Monika. Załamana problemami męża… wyżywa się na Włodku!

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4218 (premiera 26 maja)

Remek oświadcza się Brygidzie! Remigiusz podejmuje nagłą decyzję - prosi Brygidę… o rękę!!! Miauczycka jest szczęśliwa i wzruszona. Tymczasem jej matka knuje z matką Remka - za wszelką cenę chcą przekonać Bożydara do sprzedaży jego rodzinnej firmy kabanosów. Milena obiecuje Jolancie suty procent od transakcji! Matka Brygidy ma plan - pomogą jej… duchy rodziny Bożydara! Darek uratuje Tadka, a Aneta Kasię?! Zakościelni przerażeni - Tadeusz zniknął… Kasia podpowiada Darkowi, że Tadek może szukać zemsty. Żbik znajduje brata w pobliżu mieszkania Łukasza - młody Zakościelny jest kompletnie pijany... Tymczasem Kasię dopada Kalina - grozi jej. Nagle pojawia się Aneta - Kalina jest zszokowana widząc porozumienie kobiet Darka! Jarek i Eliza jednak się opamiętają?! Jarek budzi się w objęciach z poznaną wczoraj klientką. Zawstydzony Berg ucieka - tłumaczy kobiecie, że czeka na niego syn... Tymczasem Eliza odwiedza Bartka po operacji - mówi mu, że Jarek zażądał rozwodu. Wie, że musi ratować swoją rodzinę. Jednocześnie wyznaje Wichrowskiemu, że zawsze będzie go miała w sercu.

