„Panna młoda”: streszczenie odcinka 254

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-12 11:11

W 254. odcinku serialu „Panna młoda” Cihan zrobi wszystko, by odzyskać ukochanego syna i będzie gotów oddać Beyzie absolutnie wszystko. Dojdzie również do niespodziewanego spotkania Deryi i Cemila, podczas którego mężczyzna spróbuje nakłonić żonę do powrotu do domu. Cihan zainterweniuje także w ostatniej chwili, by powstrzymać Hancer przed przekazaniem starego domu swojej rywalce.

W poprzednim odcinku Cemil ponownie zraził do siebie klientkę, przez co rozdrażniona Yonca wyrzuciła go z salonu. Hancer zwróciła się do Beyzy z nieoczekiwaną propozycją, a Engin podczas spotkania z prawniczką zauważył u niej kolczyki pasujące do bransoletki znalezionej w domu Yasemin. Dodatkowo Fadime miała pretensje do Sinem o Meliha oraz o sam pomysł na urządzenie ich ślubu. A czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 254 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan wykaże się ogromną determinacją i zadeklaruje, że odda Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. U Hancer dojdzie do przypadkowego spotkania Deryi z Cemilem, a mężczyzna spróbuje wykorzystać tę okazję, by poprosić żonę o powrót do domu. Metin wreszcie weźmie sobie do serca słowa Sili i zmieni swoje nastawienie. Gdy Hancer spróbuje przekazać Beyzie stary dom, Cihan w ostatniej chwili ją powstrzyma i zapobiegnie utracie nieruchomości.

„Panna młoda” odcinek 254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 254. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2 w piątek, 20 listopada 2026 roku.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to wciągająca turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, osieroconej dziewczyny, która dla ratowania brata decyduje się na zaaranżowany ślub z bogatym dziedzicem. Cihan, początkowo związany jedynie umową, z czasem odkrywa w swojej nowej żonie miłość życia, co prowadzi do licznych konfliktów z jego matką i byłą partnerką. Serial ukazuje trudne wybory moralne oraz walkę o szczęście w świecie pełnym rodzinnych intryg i skomplikowanych tajemnic. Kolejne odcinki odsłaniają nieznane fakty z życia bohaterów, którzy zostają zmuszeni do bolesnej konfrontacji z przeszłością. Widzowie śledzą przemianę Hancer z niepewnej dziewczyny w silną kobietę walczącą o swoje miejsce w rezydencji. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Hancer patrzy z powagą przed siebie. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz w serwisie Eska.
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Panna młoda turecki serial
panna młoda

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