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W poprzednim odcinku Cemil ponownie zraził do siebie klientkę, przez co rozdrażniona Yonca wyrzuciła go z salonu. Hancer zwróciła się do Beyzy z nieoczekiwaną propozycją, a Engin podczas spotkania z prawniczką zauważył u niej kolczyki pasujące do bransoletki znalezionej w domu Yasemin. Dodatkowo Fadime miała pretensje do Sinem o Meliha oraz o sam pomysł na urządzenie ich ślubu. A czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 254 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Cihan wykaże się ogromną determinacją i zadeklaruje, że odda Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. U Hancer dojdzie do przypadkowego spotkania Deryi z Cemilem, a mężczyzna spróbuje wykorzystać tę okazję, by poprosić żonę o powrót do domu. Metin wreszcie weźmie sobie do serca słowa Sili i zmieni swoje nastawienie. Gdy Hancer spróbuje przekazać Beyzie stary dom, Cihan w ostatniej chwili ją powstrzyma i zapobiegnie utracie nieruchomości.
„Panna młoda” odcinek 254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 254. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2 w piątek, 20 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to wciągająca turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, osieroconej dziewczyny, która dla ratowania brata decyduje się na zaaranżowany ślub z bogatym dziedzicem. Cihan, początkowo związany jedynie umową, z czasem odkrywa w swojej nowej żonie miłość życia, co prowadzi do licznych konfliktów z jego matką i byłą partnerką. Serial ukazuje trudne wybory moralne oraz walkę o szczęście w świecie pełnym rodzinnych intryg i skomplikowanych tajemnic. Kolejne odcinki odsłaniają nieznane fakty z życia bohaterów, którzy zostają zmuszeni do bolesnej konfrontacji z przeszłością. Widzowie śledzą przemianę Hancer z niepewnej dziewczyny w silną kobietę walczącą o swoje miejsce w rezydencji. Obsada tego serialu to m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)