W poprzednim odcinku Cemil ponownie zraził do siebie klientkę, przez co rozdrażniona Yonca wyrzuciła go z salonu. Hancer zwróciła się do Beyzy z nieoczekiwaną propozycją, a Engin podczas spotkania z prawniczką zauważył u niej kolczyki pasujące do bransoletki znalezionej w domu Yasemin. Dodatkowo Fadime miała pretensje do Sinem o Meliha oraz o sam pomysł na urządzenie ich ślubu. A czego teraz się spodziewać?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„Panna młoda” odcinek 254 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cihan wykaże się ogromną determinacją i zadeklaruje, że odda Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. U Hancer dojdzie do przypadkowego spotkania Deryi z Cemilem, a mężczyzna spróbuje wykorzystać tę okazję, by poprosić żonę o powrót do domu. Metin wreszcie weźmie sobie do serca słowa Sili i zmieni swoje nastawienie. Gdy Hancer spróbuje przekazać Beyzie stary dom, Cihan w ostatniej chwili ją powstrzyma i zapobiegnie utracie nieruchomości.

„Panna młoda” odcinek 254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 254. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie stacji TVP2 w piątek, 20 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to wciągająca turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, osieroconej dziewczyny, która dla ratowania brata decyduje się na zaaranżowany ślub z bogatym dziedzicem. Cihan, początkowo związany jedynie umową, z czasem odkrywa w swojej nowej żonie miłość życia, co prowadzi do licznych konfliktów z jego matką i byłą partnerką. Serial ukazuje trudne wybory moralne oraz walkę o szczęście w świecie pełnym rodzinnych intryg i skomplikowanych tajemnic. Kolejne odcinki odsłaniają nieznane fakty z życia bohaterów, którzy zostają zmuszeni do bolesnej konfrontacji z przeszłością. Widzowie śledzą przemianę Hancer z niepewnej dziewczyny w silną kobietę walczącą o swoje miejsce w rezydencji. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)