Pierwsza miłość, odcinek 4291: Bolesław chce odzyskać Elizę! Posunie się do okrutnej manipulacji [ZDJĘCIA]

W 4291. odcinku „Pierwszej miłości” Eliza zażąda od Bolesława bezproblemowego rozwodu

Kobieta postanowi ostatecznie odciąć się od toksycznego partnera i zamknąć ten niezwykle bolesny etap swojego życia. W tym celu złoży mężowi wizytę w areszcie i poprosi Bolesława o nieutrudnianie postępowania rozwodowego. Eliza nie zamierza już szukać żadnego kompromisu ani ratować tego związku. Jej jedynym celem stanie się odzyskanie pełnej niezależności oraz uwolnienie się od mężczyzny, który przez długi czas próbował całkowicie podporządkować sobie wszystkich członków rodziny.

Mąż nie ułatwi jej jednak tego zadania. Zamiast przystać na warunki rozwodu, nieoczekiwanie wyzna Elizie miłość i zadeklaruje chęć kontynuowania związku. Takie zapewnienia nie uspokoją jednak kobiety, ponieważ w obliczu wcześniejszych czynów mężczyzny trudno będzie uznać jego słowa za autentyczne uczucie. Bolesław próbował przecież w przeszłości zamordować żonę, a swoim zachowaniem wielokrotnie udowadniał, że nie toleruje jakiegokolwiek oporu ze strony bliskich. Nawet przebywając za kratami, nie zrezygnuje z prób zatrzymania partnerki przy sobie.

Manipulacje Bolesława w 4291. odcinku „Pierwszej miłości”. Tak niszczył swoją rodzinę

Małżeński kryzys to zaledwie wierzchołek góry lodowej w tej rodzinie. Mężczyzna od dawna manipuluje również własnymi dziećmi, bazując na ich przywiązaniu oraz poczuciu lojalności. Najlepszym tego przykładem jest sytuacja z Darkiem. W 4268. odcinku Eliza udała się do więzienia na spotkanie z pasierbem, uznając, że oboje padli ofiarą tego samego tyrana. Gdy informacja o tej wizycie dotarła do Bolesława, ten natychmiast zmienił swoje zeznania, aby przeciągnąć syna na własną stronę. Zamiast wziąć na siebie winę za zniszczenie relacji rodzinnych, po raz kolejny zaczął napuszczać bliskich na siebie.

Identyczne metody manipulacji stosował w relacji z córką. W 4246. odcinku Angelika pojawiła się u ojca z informacją, że podczas nadchodzącej rozprawy rozwodowej stanie po stronie matki. Mężczyzna nie przyjął do wiadomości, że własne dziecko odmawia mu wsparcia. Z kolei podczas wizyty córki w areszcie w 4283. odcinku, zaczął udawać skruchę i składać obietnice poprawy, licząc na odzyskanie jej zaufania. W tym samym czasie bezczelnie ją okłamywał, twierdząc, że nie ma pojęcia o wyjściu Darka na wolność.

Prawdziwe oblicze mężczyzny oraz jego bezwzględność ujawniły się w pełni w 4248. odcinku. Wyszło wówczas na jaw, że planował on zakopać Elizę żywcem i zabetonować ją pod podjazdem, gdzie ukryte były już inne zwłoki. Ta makabryczna próba zbrodni zupełnie nie przeszkadzała mu w późniejszym kreowaniu się na skruszonego męża, który pragnie jedynie ocalić swoje małżeństwo i odzyskać bliskich.

Kolejna próba formalnego zakończenia związku przez Elizę ponownie spotka się ze zdecydowanym oporem. Miłosne wyznanie, które padnie w 4291. odcinku, będzie jedynie dowodem na to, że aresztowany mąż nie potrafi pogodzić się z utratą władzy nad rodziną. Dla kobiety walka o rozwód wykracza więc daleko poza zwykłe formalności sądowe i staje się przede wszystkim dramatyczną próbą ostatecznego oswobodzenia się spod wpływu niebezpiecznego manipulatora.

„Pierwsza miłość” odcinek 4291. Kiedy i gdzie oglądać w TV oraz online?

Widzowie zobaczą 4291. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcja ta jest wyświetlana regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie odsłony serialu można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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