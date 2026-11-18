Koszykarze Śląska Wrocław przegrali w Czarnogórze z drużyną Buducnost VOLI Podgorica 88:94 w spotkaniu ósmej kolejki Pucharu Europy. Poszczególne kwarty zakończyły się wynikami 22:26, 26:15, 21:25 i 25:22 na korzyść gospodarzy. Dla wrocławian to szósta porażka z rzędu w tych rozgrywkach, przez co z jedną wygraną na koncie zajmują oni ostatnie miejsce w grupie C.

Punkty dla Buducnost VOLI Podgorica

Fletcher Magee 17

Axel Bouteille 15

Justin Smith 13

Stefan Dordević 12

Dordije Jovanović 10

Juwan Morgan 8

Iverson Molinar 6

Oleksandr Kovliar 5

Yogi Ferrell 4

Jerry Boutsiele 4

Emir Hadzibegović 0

Punkty dla Śląska Wrocław

Devin Robinson 20

Malik Parsons 19

Jakub Nizioł 14

Anthony Hickey 12

Jared Coleman-Jones 10

Tymoteusz Sternicki 5

Błażej Kulikowski 6

Paul Scruggs 2

Anthony Wrzeszcz 0