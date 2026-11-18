Koszykarze Śląska Wrocław przegrali w Czarnogórze z drużyną Buducnost VOLI Podgorica 88:94 w spotkaniu ósmej kolejki Pucharu Europy. Poszczególne kwarty zakończyły się wynikami 22:26, 26:15, 21:25 i 25:22 na korzyść gospodarzy. Dla wrocławian to szósta porażka z rzędu w tych rozgrywkach, przez co z jedną wygraną na koncie zajmują oni ostatnie miejsce w grupie C.
Punkty dla Buducnost VOLI Podgorica
Fletcher Magee 17
Axel Bouteille 15
Justin Smith 13
Stefan Dordević 12
Dordije Jovanović 10
Juwan Morgan 8
Iverson Molinar 6
Oleksandr Kovliar 5
Yogi Ferrell 4
Jerry Boutsiele 4
Emir Hadzibegović 0
Punkty dla Śląska Wrocław
Devin Robinson 20
Malik Parsons 19
Jakub Nizioł 14
Anthony Hickey 12
Jared Coleman-Jones 10
Tymoteusz Sternicki 5
Błażej Kulikowski 6
Paul Scruggs 2
Anthony Wrzeszcz 0