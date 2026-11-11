Nie żyje Stacy Keach. Gwiazdor amerykańskiego kina zmarł w domu pod Warszawą

Stacy Keach nie żyje. Aktor miał 85 lat i mieszkał w Polsce

Odszedł Stacy Keach, zaliczany do grona najbardziej wszechstronnych amerykańskich aktorów swojej generacji. Masowej wyobraźni zapisał się przede wszystkim jako odtwórca tytułowej roli w kultowym serialu „Mike Hammer”. Przyszedł na świat i dorastał w Stanach Zjednoczonych. Swoje rzemiosło szlifował na prestiżowych uczelniach, w tym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w Yale School of Drama, a także w londyńskiej Academy of Music and Dramatic Art.

Prywatnie artysta związał swoje losy z Polską, którą uznał za drugą ojczyznę. W 1986 roku ożenił się po raz czwarty, a jego wybranką została Małgorzata Tomassi, aktorka mająca polskie korzenie. Para poznała się podczas pracy nad serialem „Mike Hammer” i wspólnie wychowała dwoje dzieci, syna Shannona oraz córkę Karolinę.

Przed wieloma laty hollywoodzki gwiazdor sprezentował swojej małżonce willę położoną w podwarszawskiej Magdalence. W 2015 roku Stacy Keach formalnie otrzymał polskie obywatelstwo i to właśnie w posiadłości w naszym kraju spędził schyłek swojego życia. Aktor odszedł we wtorek, 10 listopada, przegrywając długotrwałą walkę z chorobą serca. Miał 85 lat.

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Stacy Keach i jego największe role. Przez dekady zachwycał widzów

Kariera artystyczna Stacy'ego Keacha trwała przeszło sześćdziesiąt lat. W tym czasie regularnie pojawiał się na deskach teatralnych, na wielkim ekranie oraz w telewizji, zbierając znakomite recenzje zarówno za repertuar szekspirowski, jak i występy w produkcjach rozrywkowych. Swój telewizyjny debiut zaliczył w emitowanym przez stację ABC serialu „Kawalkada Ameryki”.

Widzowie doskonale pamiętają jego kreacje z takich głośnych filmów jak „Dziedzictwo Bourne’a”, „American History X” oraz „Nebraska”. Aktor wystąpił również w wielu niezwykle popularnych serialach, wśród których warto wymienić produkcje „Jezus z Nazaretu”, „Dotyk anioła”, „Skazany na śmierć” oraz „Brooklyn 9-9”.

W trakcie bogatej kariery wielokrotnie doceniano jego talent. Wcielenie się w postać Ernesta Hemingwaya przyniosło mu prestiżową statuetkę Złotego Globu, a oprócz tego zdobywał nominacje do nagród Emmy oraz Tony. Z kolei w 2019 roku uroczyście odsłonił swoją własną gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles.

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