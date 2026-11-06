Kultowa komedia romantyczna i wielki kinowy hit sprzed lat

Film "Nie kłam, kochanie" to polska produkcja w reżyserii Piotra Wereśniaka, której premiera odbyła się 28 marca 2008 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy obecnie 2026 rok, od debiutu tej historii na wielkim ekranie minęło już osiemnaście lat. Obraz powstał na podstawie scenariusza Ilony Łepkowskiej i do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów szukających lekkiej oraz pełnej pomyłek opowieści o miłości.

Zarys fabuły skupia się na losach Marcina, który jest nałogowym kłamcą i przez swoje postępowanie traci intratną posadę, co szybko wpędza go w poważne tarapaty finansowe. Zrażone byłe partnerki nie chcą utrzymywać z nim żadnego kontaktu. Jedyną szansą na powrót do dawnego, luksusowego stylu życia staje się dla bohatera przyjazd bogatej cioci Neli z Anglii. Kobieta chce przekazać siostrzeńcowi potężny majątek pod jednym warunkiem. Marcin musi się ożenić, a w gorączkowych poszukiwaniach odpowiedniej kandydatki na żonę pomaga mu lojalny przyjaciel.

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Plejada polskich gwiazd na wielkim ekranie w niezapomnianych rolach

Komedie romantyczne przyciągają widzów w dużej mierze dzięki charyzmatycznej obsadzie. Główną rolę męską zagrał Piotr Adamczyk, który brawurowo wcielił się w postać sprytnego Marcina. Co ciekawe, aktor w trakcie powstawania zdjęć złamał nogę, dlatego w kilku scenach bohaterowie zmuszeni byli przemieszczać się krakowską dorożką. U jego boku wystąpiła Marta Żmuda Trzebiatowska, grająca pracowitą i początkowo niezwykle ułożoną Anię. Ich wzajemna relacja stanowiła najważniejszy punkt całej historii i dostarczała mnóstwa emocji.

W filmie pojawiło się również wiele innych znakomitych nazwisk, a na ekranie można było podziwiać grono wybitnych artystów polskiego kina

Beata Tyszkiewicz wcieliła się w postać dystyngowanej cioci Neli

Grażyna Szapołowska zagrała opiekuńczą mamę Marcina

Tomasz Karolak wystąpił w roli Pawła wiernie wspierającego przyjaciela w jego miłosnych intrygach

wiernie wspierającego przyjaciela w jego miłosnych intrygach Magdalena Schejbal wykreowała postać przebojowej Magdy będącej najbliższą powierniczką Ani

Wątek głównego bohatera uzupełniał barwny korowód jego byłych partnerek. W te epizodyczne, ale bardzo charakterystyczne role wcieliły się między innymi Joanna Liszowska, Tamara Arciuch oraz Katarzyna Bujakiewicz. Z kolei bezwzględnego komornika sądowego zagrał w produkcji Krzysztof Tyniec.

Zaskakująca przemiana obsady po osiemnastu latach od premiery

Od momentu, gdy produkcja "Nie kłam, kochanie" trafiła do kin, upłynęło niemal dwadzieścia lat. Upływ czasu bywa nieubłagany i wizualna strona ulubionych aktorów uległa znacznej zmianie. Część obsady postawiła na zupełnie nowe fryzury, u innych widać wyraźne zmiany w rysach twarzy, z kolei niektórzy zdają się oszukiwać czas, choć i oni nabrali niezwykłej dojrzałości. Dawniej młode gwiazdy stawiające pierwsze kroki w wielkim kinie komercyjnym, dzisiaj są szanowanymi artystami z potężnym dorobkiem zawodowym.

Niezwykle fascynujące jest obserwowanie, jak osiemnaście lat wpłynęło na wygląd znanych postaci. Aby dokładnie prześledzić metamorfozę artystów, zapraszamy do przejrzenia przygotowanej przez nas galerii zdjęć. Bezpośrednie zestawienie fotografii z czasów kinowej premiery oraz kadrów z obecnego 2026 roku w doskonały sposób obrazuje, jak bardzo zmieniła się cała obsada tego popularnego filmu.