W poprzednim odcinku Pawełek przekazał ojcu sensacyjne wieści od sąsiada, na co Paweł zareagował kategorycznym sprzeciwem wobec budowy schronu pod ich domem. W tym samym czasie rodzina Kazuniów planowała wspólny wyjazd do parku wodnego, a Bożenkę w jej gabinecie odwiedził Tomek. Z kolei u Rafalskich doszło do fatalnej pomyłki robotników, którzy wyburzyli nie tę ścianę, co trzeba. Czego teraz się spodziewać?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

„Klan” odcinek 4779 - streszczenie

Renata przekaże Jerzemu wieści o pomyłce ekipy remontowej w domu Beaty, a on ze spokojem zadzwoni do córki, by zaproponować rozwiązanie problemu. Bożenka skłamie rodzinie, że w sobotę musi iść do pracy, aby w rzeczywistości spędzić weekend tylko z Tomkiem. Piotr pochwali się szansą na napisanie poradnika, natomiast Skoczek ponownie zaczepi Pawła w sprawie budowy schronu, lecz spotka się ze stanowczą odmową. Kornel zauważy na laptopie dzieci zdjęcie Ostrej z nowym mężczyzną, przez co Ula będzie musiała tłumaczyć się ze znalezionego w sieci artykułu.

„Klan” odcinek 4779 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowszy 4779. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ich bliskich. Produkcja od dekad pokazuje życie bohaterów skupione wokół codziennych wyzwań, takich jak małżeńskie perypetie, sukcesy i porażki zawodowe czy dorastanie dzieci. Choć w centrum uwagi zawsze stoi rodzina, scenariusz chętnie zagląda też do domów ich sąsiadów oraz przyjaciół. To spokojna opowieść o bliskości i odpowiedzialności, w której problemy rozwiązuje się głównie szczerymi rozmowami. Serial ceni sobie realizm i unika sensacyjnych intryg, stawiając na emocje znane każdemu widzowi. W stałej obsadzie produkcji występują m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)