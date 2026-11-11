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W poprzednim odcinku Pawełek przekazał ojcu sensacyjne wieści od sąsiada, na co Paweł zareagował kategorycznym sprzeciwem wobec budowy schronu pod ich domem. W tym samym czasie rodzina Kazuniów planowała wspólny wyjazd do parku wodnego, a Bożenkę w jej gabinecie odwiedził Tomek. Z kolei u Rafalskich doszło do fatalnej pomyłki robotników, którzy wyburzyli nie tę ścianę, co trzeba. Czego teraz się spodziewać?
„Klan” odcinek 4779 - streszczenie
Renata przekaże Jerzemu wieści o pomyłce ekipy remontowej w domu Beaty, a on ze spokojem zadzwoni do córki, by zaproponować rozwiązanie problemu. Bożenka skłamie rodzinie, że w sobotę musi iść do pracy, aby w rzeczywistości spędzić weekend tylko z Tomkiem. Piotr pochwali się szansą na napisanie poradnika, natomiast Skoczek ponownie zaczepi Pawła w sprawie budowy schronu, lecz spotka się ze stanowczą odmową. Kornel zauważy na laptopie dzieci zdjęcie Ostrej z nowym mężczyzną, przez co Ula będzie musiała tłumaczyć się ze znalezionego w sieci artykułu.
„Klan” odcinek 4779 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowszy 4779. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w czwartek, 19 listopada 2026 roku.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ich bliskich. Produkcja od dekad pokazuje życie bohaterów skupione wokół codziennych wyzwań, takich jak małżeńskie perypetie, sukcesy i porażki zawodowe czy dorastanie dzieci. Choć w centrum uwagi zawsze stoi rodzina, scenariusz chętnie zagląda też do domów ich sąsiadów oraz przyjaciół. To spokojna opowieść o bliskości i odpowiedzialności, w której problemy rozwiązuje się głównie szczerymi rozmowami. Serial ceni sobie realizm i unika sensacyjnych intryg, stawiając na emocje znane każdemu widzowi. W stałej obsadzie produkcji występują m.in.:
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
- Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
- Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
- Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
- Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
- Magdalena Górska (jako Sandra)
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
- Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
- Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)