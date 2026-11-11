„Klan”: streszczenie odcinka 4779

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-11 7:10

W 4779. odcinku serialu „Klan” Bożenka skłamie najbliższym, że musi pracować, aby spędzić weekend wyłącznie z Tomkiem. Jerzy spróbuje opanować sytuację po pomyłce robotników w domu Beaty, a Piotr pochwali się propozycją napisania własnego poradnika. Kornel przypadkowo trafi na ślad nowej znajomości Ostrej, gdy podczas odwiedzin u dzieci zauważy na ekranie laptopa jej zdjęcie z innym mężczyzną.

W poprzednim odcinku Pawełek przekazał ojcu sensacyjne wieści od sąsiada, na co Paweł zareagował kategorycznym sprzeciwem wobec budowy schronu pod ich domem. W tym samym czasie rodzina Kazuniów planowała wspólny wyjazd do parku wodnego, a Bożenkę w jej gabinecie odwiedził Tomek. Z kolei u Rafalskich doszło do fatalnej pomyłki robotników, którzy wyburzyli nie tę ścianę, co trzeba. Czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4779 - streszczenie

Renata przekaże Jerzemu wieści o pomyłce ekipy remontowej w domu Beaty, a on ze spokojem zadzwoni do córki, by zaproponować rozwiązanie problemu. Bożenka skłamie rodzinie, że w sobotę musi iść do pracy, aby w rzeczywistości spędzić weekend tylko z Tomkiem. Piotr pochwali się szansą na napisanie poradnika, natomiast Skoczek ponownie zaczepi Pawła w sprawie budowy schronu, lecz spotka się ze stanowczą odmową. Kornel zauważy na laptopie dzieci zdjęcie Ostrej z nowym mężczyzną, przez co Ula będzie musiała tłumaczyć się ze znalezionego w sieci artykułu.

„Klan” odcinek 4779 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Najnowszy 4779. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

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„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów i ich bliskich. Produkcja od dekad pokazuje życie bohaterów skupione wokół codziennych wyzwań, takich jak małżeńskie perypetie, sukcesy i porażki zawodowe czy dorastanie dzieci. Choć w centrum uwagi zawsze stoi rodzina, scenariusz chętnie zagląda też do domów ich sąsiadów oraz przyjaciół. To spokojna opowieść o bliskości i odpowiedzialności, w której problemy rozwiązuje się głównie szczerymi rozmowami. Serial ceni sobie realizm i unika sensacyjnych intryg, stawiając na emocje znane każdemu widzowi. W stałej obsadzie produkcji występują m.in.:

  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
  • Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
  • Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
  • Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
  • Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
  • Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
  • Magdalena Górska (jako Sandra)
  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
  • Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
  • Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)
Jerzy Chojnicki z serialu Klan w okularach i ciemnej bluzie. O szczegółach odcinka 4779 przeczytasz na Eska.
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