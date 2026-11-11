„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 523

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-11 8:00

W 523 odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” Manuel zacznie planować wspólne życie z Janą w Madrycie, marząc o ucieczce od pałacowej codzienności. Lorenzo wstrząśnie rodziną i przekaże tragiczne wieści o zabójstwie Gregoria. Wśród służby zapanuje zmowa milczenia w sprawie błędu Marcela, a Curro wyzna Julii bolesną prawdę o śmierci Paca.

W poprzednim odcinku Pelayo odprawił dziennikarzy, którzy niespodziewanie zjawili się w posiadłości La Promesa w poszukiwaniu sensacji. Rómulo dowiedział się od sierżanta Burdiny o zabójstwie Gregoria, co zasiało niepokój wśród mieszkańców. Manuel wrócił ze spotkania z księdzem Samuelem, a Petra otrzymała przepiękny bukiet kwiatów. Martina wyznała Currowi, że bardzo niepokoi ją zachowanie Julii. A czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lorenzo przekaże całej rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria. Rómulo od razu spróbuje uspokoić nastroje w pałacu i zbagatelizować przed domownikami znaczenie wizyty policji. Wśród służby zapanuje zmowa milczenia, aby Petra nie dowiedziała się o kolejnym błędzie Marcela. Curro szczerze porozmawia z Julią i wyjawi jej tragiczną prawdę o śmierci Paca. Manuel zacznie natomiast planować wspólny wyjazd z Janą do Madrytu, gdzie oboje chcą zacząć wszystko od nowa po ślubie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy, 523. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w pięknej południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, podejmuje pracę w luksusowej rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i pomścić swoją rodzinę. Jej życie komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją przed trudnym wyborem między miłością a chęcią zemsty. Produkcja pełna jest intryg, mrocznych sekretów oraz ukazuje ogromne kontrasty między życiem arystokracji a ich służby. Każdy odcinek to nowa dawka kłamstw, szantaży i bezwzględnej walki o rodzinny majątek. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Całująca się para, Jana i Manuel, w ogrodzie pałacu. O ich wspólnych planach w La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic

ROLKI