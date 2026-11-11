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W poprzednim odcinku Pelayo odprawił dziennikarzy, którzy niespodziewanie zjawili się w posiadłości La Promesa w poszukiwaniu sensacji. Rómulo dowiedział się od sierżanta Burdiny o zabójstwie Gregoria, co zasiało niepokój wśród mieszkańców. Manuel wrócił ze spotkania z księdzem Samuelem, a Petra otrzymała przepiękny bukiet kwiatów. Martina wyznała Currowi, że bardzo niepokoi ją zachowanie Julii. A czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Lorenzo przekaże całej rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria. Rómulo od razu spróbuje uspokoić nastroje w pałacu i zbagatelizować przed domownikami znaczenie wizyty policji. Wśród służby zapanuje zmowa milczenia, aby Petra nie dowiedziała się o kolejnym błędzie Marcela. Curro szczerze porozmawia z Julią i wyjawi jej tragiczną prawdę o śmierci Paca. Manuel zacznie natomiast planować wspólny wyjazd z Janą do Madrytu, gdzie oboje chcą zacząć wszystko od nowa po ślubie.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowy, 523. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w pięknej południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, podejmuje pracę w luksusowej rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i pomścić swoją rodzinę. Jej życie komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją przed trudnym wyborem między miłością a chęcią zemsty. Produkcja pełna jest intryg, mrocznych sekretów oraz ukazuje ogromne kontrasty między życiem arystokracji a ich służby. Każdy odcinek to nowa dawka kłamstw, szantaży i bezwzględnej walki o rodzinny majątek. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)