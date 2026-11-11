W poprzednim odcinku Pelayo odprawił dziennikarzy, którzy niespodziewanie zjawili się w posiadłości La Promesa w poszukiwaniu sensacji. Rómulo dowiedział się od sierżanta Burdiny o zabójstwie Gregoria, co zasiało niepokój wśród mieszkańców. Manuel wrócił ze spotkania z księdzem Samuelem, a Petra otrzymała przepiękny bukiet kwiatów. Martina wyznała Currowi, że bardzo niepokoi ją zachowanie Julii. A czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lorenzo przekaże całej rodzinie wiadomość o zabójstwie Gregoria. Rómulo od razu spróbuje uspokoić nastroje w pałacu i zbagatelizować przed domownikami znaczenie wizyty policji. Wśród służby zapanuje zmowa milczenia, aby Petra nie dowiedziała się o kolejnym błędzie Marcela. Curro szczerze porozmawia z Julią i wyjawi jej tragiczną prawdę o śmierci Paca. Manuel zacznie natomiast planować wspólny wyjazd z Janą do Madrytu, gdzie oboje chcą zacząć wszystko od nowa po ślubie.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 523 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy, 523. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” będzie można obejrzeć w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w pięknej południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, podejmuje pracę w luksusowej rezydencji rodu Luján, by odkryć prawdę o śmierci matki i pomścić swoją rodzinę. Jej życie komplikuje się, gdy zakochuje się w Manuelu, synu markiza, co stawia ją przed trudnym wyborem między miłością a chęcią zemsty. Produkcja pełna jest intryg, mrocznych sekretów oraz ukazuje ogromne kontrasty między życiem arystokracji a ich służby. Każdy odcinek to nowa dawka kłamstw, szantaży i bezwzględnej walki o rodzinny majątek. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)