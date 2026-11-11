Jeremy Sochan błyszczy w G League. Kto wygrał meksykańskie starcie?

Wszechstronny występ Polaka na parkietach G League

We wtorek 10 listopada zespół Texas Legends rozegrał wyjazdowe spotkanie z Mexico City Capitanes, w którym Jeremy Sochan zdobył dziewięć punktów, a także zanotował dwanaście zbiórek i osiem asyst. Polski koszykarz, który wyszedł w pierwszej piątce, był pod względem zbiórek i asyst najlepszym zawodnikiem na parkiecie w tym meczu. Dwa dni wcześniej, podczas pierwszego starcia obu drużyn, zdobył 24 punkty, jednak tamto niedzielne spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 107:91.

Statystyki 23-letniego reprezentanta Polski obejmowały trafienie dwóch z dziesięciu rzutów z gry, w tym jednego z trzech za trzy punkty oraz dwóch z trzech wolnych. Zebrał z tablic dwanaście piłek, z czego pięć w ataku, a także zaliczył trzy przechwyty, jeden blok i dwie straty. Zawodnik popełnił sześć przewinień, ale uzyskał najwyższy w drużynie wskaźnik plus/minus wynoszący +9, mimo że spotkanie ostatecznie zakończyło się porażką jego zespołu.

Kiedy odbędzie się kolejny mecz Texas Legends?

Po dwóch wyjazdowych meczach w Meksyku drużyna Texas Legends legitymuje się bilansem 0-2. Zespół ten, będący oficjalną filią Dallas Mavericks z NBA, wybrał Polaka z pierwszym numerem w drafcie G League. Koszykarz rozpoczął swoją karierę w lidze NBA cztery lata temu w San Antonio Spurs, z którymi ostatecznie rozstał się w lutym 2026 roku. Wkrótce potem podpisał kontrakt z New York Knicks, z którymi sięgnął po mistrzostwo rozgrywek 2025/2026.

Z powodu rzadkich występów na nowojorskich parkietach zawodnik związał się niegwarantowaną umową z Portland Trail Blazers, ale klub rozwiązał kontrakt tuż przed startem obecnego sezonu. To właśnie z tego powodu koszykarz dołączył do oficjalnego zaplecza ligi NBA, aby móc kontynuować regularną grę. Kolejny mecz Texas Legends zaplanowano na najbliższy piątek we Frisco w aglomeracji Dallas, gdzie w roli gospodarzy zmierzą się z zespołem Rio Grande Valley.