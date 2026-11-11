W poprzednim odcinku Melih wyznał matce, że Hancer spodziewa się dziecka z Cihanem, a także ogłosił chęć poślubienia Sinem. Atmosfera w domu stała się bardzo gęsta, gdy Sila stanowczo sprzeciwiła się Enginowi i jego wścibskim pytaniom o rodzinę. Cihan musiał przyjąć kolejny bolesny cios, dowiadując się o bezwzględnym warunku postawionym przez Beyzę. Była żona obiecała oddać mu prawo do opieki nad małym Cihanem Gururem tylko wtedy, gdy ten przepisze na nią wszystkie swoje nieruchomości. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 253 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Cemil ponownie zniechęci do siebie klientkę, co doprowadzi do gwałtownej reakcji zdenerwowanej Yoncy, która ostatecznie wyrzuci go z salonu. Hancer zdecyduje się na zaskakujący ruch i zwróci się do swojej rywalki Beyzy z propozycją, której ta zupełnie się nie spodziewa. W międzyczasie Engin podczas spotkania z Beren zauważy w jej uszach kolczyki pasujące do bransoletki znalezionej w domu Yasemin, co natychmiast wzbudzi jego podejrzliwość. Sytuacja skomplikuje się też u Fadime, która będzie miała do Sinem pretensje o relację z Melihem oraz pomysł na to, jak zorganizować ślub.

„Panna młoda” odcinek 253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 253. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:20 na antenie TVP2 w czwartek, 19 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Turecki serial przedstawia historię Hancer, która jako sierota od najmłodszych lat musiała walczyć z przeciwnościami losu i opiekować się chorym bratem. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy przystaje na zaaranżowane małżeństwo z majętnym Cihanem, by zdobyć fundusze na leczenie najbliższej osoby. W rezydencji czekają na nią nie tylko wrogo nastawieni bliscy męża, ale i jego była żona, co staje się początkiem licznych intryg. Mimo fatalnych początków i knowań matki Cihana, z czasem między małżonkami zaczyna rodzić się szczere i głębokie uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)