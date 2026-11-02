Film „Michael” trafi do streamingu w Polsce! Znamy dokładną datę premiery

Miłośnicy twórczości Michaela Jacksona wypatrywali tego dzieła przez lata, a pierwsze doniesienia o planach stworzenia biografii artysty obiegły media już u schyłku 2019 roku. Niespełna dwa lata później ogłoszono, że prawa do światowej dystrybucji tytułu przejęło studio Lionsgate Films. Z kolei w 2023 roku ujawniono, że za kamerą stanie reżyser Antoine Fuqua, a postać „Króla Popu” zagra jego siostrzeniec Jaafar Jackson.

Dzieło, które ostatecznie otrzymało tytuł „Michael”, od zarania budziło gorące dyskusje. Największe emocje wywołała informacja, że twórcy całkowicie pominą temat oskarżeń muzyka o seksualne wykorzystywanie nieletnich.

Wbrew tym sporom obraz zgromadził w światowych kinach ogromną widownię, nie zważając na chłodne opinie krytyków, którzy wytykali autorom nakręcenie bezkrytycznej laurki na cześć ikony popu. Od czasu premiery „Michaela” na wielkim ekranie upłynęło już kilka dobrych miesięcy, co stanowi doskonałą okazję na wprowadzenie głośnej produkcji do polskiej oferty streamingowej.

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Film „Michael” w listopadzie w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć biografię Michaela Jacksona?

Pod koniec października czołowe serwisy VOD działające w Polsce opublikowały listy swoich nowości na nadchodzący miesiąc. Z tych zapowiedzi wynika, że w listopadzie głośny film „Michael” zasili bibliotekę platformy SkyShowtime.

Streamingowy debiut jednego z najbardziej komentowanych tytułów tego roku wyznaczono dokładnie na wtorek 24 listopada, kiedy produkcja stanie się dostępna dla subskrybentów.

Potwierdzono już, że ekranowa historia „Króla Popu” nie zamknie się wyłącznie na „Michaelu”. Twórcy planują bowiem wejście na plan kontynuacji ukazującej dalsze losy gwiazdora, w której ma zostać wreszcie poruszona kwestia głośnych zarzutów wobec artysty.

120 tysięcy ludzi i ani jednego telefonu nad głowami. Tak Polska czekała na Michaela Jacksona: