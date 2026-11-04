„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 518

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-04 9:03

W 518. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” szczera rozmowa Curro i Manuela doprowadzi do wyznania skrywanych tajemnic. Bohaterowie przestaną ukrywać fakty, które przez długi czas pozostawały w cieniu. W posiadłości zapanuje napięta atmosfera, gdy Cruz zabroni Catalinie i Pelayo rozmów z dziennikarzami. Alonso podejmie zaś kluczową decyzję, która zaważy na losach rodzinnego majątku.

W poprzednim odcinku Petra czuwała przy chorym Santosie, co przywołało bolesne wspomnienia o śmierci jej syna. Julia zajęła się wtedy renowacją obrazu, a Alonso naciskał na Lorenza, by poznać prawdę o zatruciu żołnierzy na froncie. Służba zmagała się z problemami, ponieważ Marcelo coraz gorzej radził sobie z obowiązkami lokaja, podczas gdy Manuel bezskutecznie wyczekiwał spotkania z Gregoriem. Catalina i Pelayo otrzymali zaś propozycję, która mogła całkowicie odmienić ich dotychczasowe plany. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - streszczenie

Curro i Manuel przeprowadzą szczerą rozmowę, w której wyjawią sobie skrywane od dawna tajemnice. Petra, martwiąc się o stan Santosa, wezwie drugiego lekarza na dodatkową konsultację. Księżna zaangażuje kucharzy do ułożenia menu na zbliżające się przyjęcie, jednak w pałacu znów zrobi się nerwowo przez kolejną gafę Marcela. Cruz stanowczo sprzeciwi się temu, by Catalina i Pelayo rozmawiali z prasą. Alonso podejmie zaś ważną decyzję dotyczącą rodzinnych interesów, która wpłynie na przyszłość rodu Luján.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

518. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godz. 15:05 na antenie stacji TVP2 w czwartek, 12 listopada 2026 r.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela osadzona w realiach arystokratycznej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła śledzi losy Jany, która zatrudnia się w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o swojej rodzinie i pomścić bliskich. Produkcja przeplata wątki miłosne z mrocznymi sekretami, pokazując przy tym kontrasty między życiem szlachty a losem służby. Liczne intrygi i skandale sprawiają, że losy mieszkańców pałacu są pełne nieoczekiwanych zwrotów. Na ekranie pojawia się wielu cenionych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Alonso de Luján przy stole z gazetą i szklanką soku. O jego ważnej decyzji w La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic