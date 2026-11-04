W poprzednim odcinku Petra czuwała przy chorym Santosie, co przywołało bolesne wspomnienia o śmierci jej syna. Julia zajęła się wtedy renowacją obrazu, a Alonso naciskał na Lorenza, by poznać prawdę o zatruciu żołnierzy na froncie. Służba zmagała się z problemami, ponieważ Marcelo coraz gorzej radził sobie z obowiązkami lokaja, podczas gdy Manuel bezskutecznie wyczekiwał spotkania z Gregoriem. Catalina i Pelayo otrzymali zaś propozycję, która mogła całkowicie odmienić ich dotychczasowe plany. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - streszczenie

Curro i Manuel przeprowadzą szczerą rozmowę, w której wyjawią sobie skrywane od dawna tajemnice. Petra, martwiąc się o stan Santosa, wezwie drugiego lekarza na dodatkową konsultację. Księżna zaangażuje kucharzy do ułożenia menu na zbliżające się przyjęcie, jednak w pałacu znów zrobi się nerwowo przez kolejną gafę Marcela. Cruz stanowczo sprzeciwi się temu, by Catalina i Pelayo rozmawiali z prasą. Alonso podejmie zaś ważną decyzję dotyczącą rodzinnych interesów, która wpłynie na przyszłość rodu Luján.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

518. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godz. 15:05 na antenie stacji TVP2 w czwartek, 12 listopada 2026 r.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela osadzona w realiach arystokratycznej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła śledzi losy Jany, która zatrudnia się w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o swojej rodzinie i pomścić bliskich. Produkcja przeplata wątki miłosne z mrocznymi sekretami, pokazując przy tym kontrasty między życiem szlachty a losem służby. Liczne intrygi i skandale sprawiają, że losy mieszkańców pałacu są pełne nieoczekiwanych zwrotów. Na ekranie pojawia się wielu cenionych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)