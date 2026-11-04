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W poprzednim odcinku Petra czuwała przy chorym Santosie, co przywołało bolesne wspomnienia o śmierci jej syna. Julia zajęła się wtedy renowacją obrazu, a Alonso naciskał na Lorenza, by poznać prawdę o zatruciu żołnierzy na froncie. Służba zmagała się z problemami, ponieważ Marcelo coraz gorzej radził sobie z obowiązkami lokaja, podczas gdy Manuel bezskutecznie wyczekiwał spotkania z Gregoriem. Catalina i Pelayo otrzymali zaś propozycję, która mogła całkowicie odmienić ich dotychczasowe plany. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - streszczenie
Curro i Manuel przeprowadzą szczerą rozmowę, w której wyjawią sobie skrywane od dawna tajemnice. Petra, martwiąc się o stan Santosa, wezwie drugiego lekarza na dodatkową konsultację. Księżna zaangażuje kucharzy do ułożenia menu na zbliżające się przyjęcie, jednak w pałacu znów zrobi się nerwowo przez kolejną gafę Marcela. Cruz stanowczo sprzeciwi się temu, by Catalina i Pelayo rozmawiali z prasą. Alonso podejmie zaś ważną decyzję dotyczącą rodzinnych interesów, która wpłynie na przyszłość rodu Luján.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 518 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
518. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godz. 15:05 na antenie stacji TVP2 w czwartek, 12 listopada 2026 r.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela osadzona w realiach arystokratycznej Hiszpanii z początku XX wieku. Fabuła śledzi losy Jany, która zatrudnia się w posiadłości rodu Luján, by odkryć prawdę o swojej rodzinie i pomścić bliskich. Produkcja przeplata wątki miłosne z mrocznymi sekretami, pokazując przy tym kontrasty między życiem szlachty a losem służby. Liczne intrygi i skandale sprawiają, że losy mieszkańców pałacu są pełne nieoczekiwanych zwrotów. Na ekranie pojawia się wielu cenionych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)