Jesús de Miguel zmarł po brutalnym faulu. Rodzina piłkarza wydała oświadczenie

Najbliżsi Jesúsa de Miguela zdecydowali się na publikację oficjalnego komunikatu, w którym podziękowali za ogromne wsparcie po śmierci piłkarza. W poruszającym wpisie rodzina zmarłego zawodnika wyraziła wdzięczność za napływające z całego świata wyrazy współczucia, telefony oraz wiadomości.

„Brakuje nam słów, aby podziękować każdemu za każdą wiadomość, każdy telefon i każdy gest miłości, który otrzymujemy” – przekazała w komunikacie rodzina Jesusa de Miguela. Bliscy zaznaczyli również, że szczególne wyrazy wdzięczności kierują w stronę przyjaciół, kolegów, klubów oraz kibiców, którzy w ostatnich dniach składali im kondolencje.

W opublikowanym tekście zwrócono także uwagę na to, jak wielkie piętno Jesús de Miguel odcisnął na osobach, które towarzyszyły mu w życiowej drodze.

„Odczuwanie tak wielkiej miłości do Jesúsa i obserwowanie wpływu, jaki wywarł na tak wielu ludzi, to coś, co zawsze będziemy nosić w sobie” – podkreślają bliscy zawodnika.

Poza słowami podziękowania, pogrążeni w żałobie przyjaciele i krewni sportowca wystosowali także ważny apel.

„Z szacunkiem prosimy o uszanowanie naszej prywatności i prywatności wszystkich, którzy nas w tym czasie wspierają. Musimy przeżyć żałobę w ciszy i spokoju, jakiego wymaga ta sytuacja” – zaznaczyli w komunikacie.

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Oświadczenie rodziny Jesusa de Miguela. Pełna treść komunikatu

W tych trudnych dla nas czasach chcemy szczerze podziękować wszystkim za miłe słowa i wyrazy miłości, jakie otrzymujemy po śmierci Jezusa. Brakuje nam słów, aby podziękować za każdą wiadomość, każdy telefon i każdy gest miłości, który otrzymujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy o nim pamiętali – jego kolegom z drużyny, przyjaciołom, kibicom i wszystkim klubom, które zechciały przekazać nam kondolencje i towarzyszyć nam w tej bolesnej chwili. Odczuwanie tak wielkiej miłości do Jezusa i obserwowanie Jego wpływu na tak wielu ludzi to coś, co zawsze będziemy nosić w sobie. Dlatego z szacunkiem prosimy o ochronę prywatności naszej i wszystkich osób nam towarzyszących w tym czasie. Musimy przeżywać żałobę w ciszy i spokoju, jakich wymaga ta sytuacja. Rozumiemy miłość, troskę i wsparcie, jakie budzi jej strata, i jesteśmy za to głęboko wdzięczni. Jezus pozostawia po sobie pustkę nie do zapełnienia, ale także ogromną pamięć w każdym z nas, który miał szczęście dzielić z Nim swoje życie.

Pogrzeb Jesusa de Miguela. Poruszające zdjęcia z ostatniego pożegnania