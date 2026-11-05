Elina Switolina postawiła weto przed WTA Finals. Nie zapozuje do wspólnego zdjęcia z Rosjanką i Białorusinką

Najbliższa niedziela przyniesie start turnieju WTA Finals 2026. W tegorocznej edycji tych prestiżowych mistrzostw zabraknie Igi Świątek, która nie zdołała wywalczyć awansu i przedwcześnie zakończyła swoje zmagania w sezonie. Wcześniej reprezentantka Polski regularnie występowała w tym turnieju w latach 2021-2025, a w 2023 roku sięgnęła nawet po końcowe trofeum.

W tej edycji pula nagród wynosi aż 15,5 miliona dolarów. O te pieniądze w pierwszej grupie powalczy broniąca tytułu liderka światowego rankingu Jelena Rybakina, a jej rywalkami będą Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz debiutująca w zawodach Czeszka Linda Noskova. W drugiej grupie znalazły się z kolei reprezentantka Białorusi Aryna Sabalenka, Ukrainka Elina Switolina, debiutantka Rosjanka Mirra Andriejewa oraz Czeszka Karolina Muchova.

Zgodnie z wieloletnią tradycją przed startem rywalizacji w WTA Finals organizowana jest specjalna sesja fotograficzna, podczas której ubrane w wieczorowe stroje zawodniczki stają do wspólnych ujęć. W tym roku również zaplanowano takie wydarzenie, jednak z prostego powodu nie powstanie grupowa fotografia ośmiu najlepszych singlistek.

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji reprezentantki Ukrainy konsekwentnie unikają podawania dłoni tenisistkom z Rosji i Białorusi, a także odmawiają udziału we wspólnych sesjach z ich udziałem. Z informacji przekazanych przez dziennikarza Bena Rothenberga wynika, że Elina Switolina nie wyraziła zgody na grupowe zdjęcie w towarzystwie Aryny Sabalenki i Mirry Andriejewej. W efekcie podczas tegorocznej odsłony WTA Finals fani tenisa zobaczą wyłącznie indywidualne portrety uczestniczek.