Twoje dłonie są przesuszone? Ten domowy zabieg z wykorzystaniem kuchennego produktu zadziała na nie jak SPA

Jesienią i zimą dłonie są szczególnie narażone na mróz, wiatr, suche powietrze i częsty kontakt z detergentami.

Niekorzystne warunki atmosferyczne osłabiają naturalną barierę ochronną skóry, przez co staje się ona sucha, szorstka i podatna na pękanie.

Wykonaj tę domową kąpiel w kuchennym produkcie, a dłonie znów będą miękkie i nawilżone.

Dłonie każdego dnia są narażone na działanie wielu czynników zewnętrznych. Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy mróz, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach oraz wiatr osłabiają naturalną barierę ochronną skóry. Do tego dochodzi częste używanie mydła i detergentów. W efekcie skóra staje się przesuszona, szorstka i pozbawiona elastyczności. Jesienią i zimą dłonie potrzebują nieco więcej uwagi niż zwykle. Należy pamiętać o ochronie skóry przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz o nawilżeniu.

Zanurz ręce w tym kuchennym produkcie, a twoje ręce znów będą miękkie i nawilżone

Aby odpowiednio nawilżyć dłonie, warto również przygotować domową kąpiel w oliwie. Ten domowy zabieg nie wymaga dużych nakładów ani specjalnych akcesoriów. Wystarczy niewielka miseczka, oliwa z oliwek i kilka minut wolnego czasu. Do naczynia wlej około 4-5 łyżek oliwy i delikatnie ją podgrzej. Następnie zanurz dłonie na około 10-15 minut. Po zakończeniu zabiegu delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem, nie pocierając jej zbyt mocno. Na koniec możesz wmasować pozostałą na dłoniach warstwę oliwy. Taką kąpiel warto wykonywać raz lub dwa razy w tygodniu, szczególnie wtedy, gdy skóra jest wyjątkowo sucha. Najlepiej przeprowadzać ją wieczorem, przed snem.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Dlaczego kąpiel w oliwie działa zbawiennie na przesuszone dłonie?

Oliwa z oliwek od dawna znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w domowej pielęgnacji. Zawiera kwasy tłuszczowe, przede wszystkim kwas oleinowy, a także witaminę E i związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzięki temu pomaga natłuścić skórę i ograniczyć nadmierną utratę wody. Jej dużą zaletą jest również działanie zmiękczające. Regularnie stosowana może poprawić komfort przesuszonych dłoni, zmniejszyć uczucie ściągnięcia i sprawić, że skóra będzie przyjemniejsza w dotyku. Nie jest to oczywiście lek na poważne problemy dermatologiczne, ale jako element codziennej pielęgnacji może się dobrze sprawdzić.

Domowa kąpiel w oliwie to dobry sposób na dodatkową pielęgnację, ale nie zastąpi codziennych nawyków. W chłodne dni warto nosić rękawiczki, podczas sprzątania zakładać ochronne modele gumowe, a po każdym myciu rąk stosować krem nawilżająco-natłuszczający.

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