Twoje dłonie są przesuszone? Ten domowy zabieg z wykorzystaniem kuchennego produktu zadziała na nie jak SPA

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-06 4:31

Chłód, wiatr, deszcz i częste mycie rąk sprawiają, że jesienią i zimą skóra dłoni szybko traci nawilżenie i staje się szorstka i napięta. Zanim sięgniemy po drogie kosmetyki, warto wypróbować prosty domowy sposób. Ta kuracja może pomóc je natłuścić, zmiękczyć i poprawić ich wygląd.

Dłonie osoby osuszającej ręce szarym ręcznikiem po pielęgnacji. O domowych sposobach na dłonie przeczytasz na Eska.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Jesienią i zimą dłonie są szczególnie narażone na mróz, wiatr, suche powietrze i częsty kontakt z detergentami.
  • Niekorzystne warunki atmosferyczne osłabiają naturalną barierę ochronną skóry, przez co staje się ona sucha, szorstka i podatna na pękanie.
  • Wykonaj tę domową kąpiel w kuchennym produkcie, a dłonie znów będą miękkie i nawilżone.

Dłonie każdego dnia są narażone na działanie wielu czynników zewnętrznych. Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy mróz, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach oraz wiatr osłabiają naturalną barierę ochronną skóry. Do tego dochodzi częste używanie mydła i detergentów. W efekcie skóra staje się przesuszona, szorstka i pozbawiona elastyczności. Jesienią i zimą dłonie potrzebują nieco więcej uwagi niż zwykle. Należy pamiętać o ochronie skóry przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz o nawilżeniu.

Zanurz ręce w tym kuchennym produkcie, a twoje ręce znów będą miękkie i nawilżone

Aby odpowiednio nawilżyć dłonie, warto również przygotować domową kąpiel w oliwie. Ten domowy zabieg nie wymaga dużych nakładów ani specjalnych akcesoriów. Wystarczy niewielka miseczka, oliwa z oliwek i kilka minut wolnego czasu. Do naczynia wlej około 4-5 łyżek oliwy i delikatnie ją podgrzej. Następnie zanurz dłonie na około 10-15 minut. Po zakończeniu zabiegu delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem, nie pocierając jej zbyt mocno. Na koniec możesz wmasować pozostałą na dłoniach warstwę oliwy. Taką kąpiel warto wykonywać raz lub dwa razy w tygodniu, szczególnie wtedy, gdy skóra jest wyjątkowo sucha. Najlepiej przeprowadzać ją wieczorem, przed snem.

Przeczytaj także:

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Dlaczego kąpiel w oliwie działa zbawiennie na przesuszone dłonie?

Oliwa z oliwek od dawna znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w domowej pielęgnacji. Zawiera kwasy tłuszczowe, przede wszystkim kwas oleinowy, a także witaminę E i związki o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzięki temu pomaga natłuścić skórę i ograniczyć nadmierną utratę wody. Jej dużą zaletą jest również działanie zmiękczające. Regularnie stosowana może poprawić komfort przesuszonych dłoni, zmniejszyć uczucie ściągnięcia i sprawić, że skóra będzie przyjemniejsza w dotyku. Nie jest to oczywiście lek na poważne problemy dermatologiczne, ale jako element codziennej pielęgnacji może się dobrze sprawdzić.

Domowa kąpiel w oliwie to dobry sposób na dodatkową pielęgnację, ale nie zastąpi codziennych nawyków. W chłodne dni warto nosić rękawiczki, podczas sprzątania zakładać ochronne modele gumowe, a po każdym myciu rąk stosować krem nawilżająco-natłuszczający.

Kawowy peeling działa na skórę wygładzająco i ujędrniająco
Galeria zdjęć 8
Quiz. Piosenki o jesieni. Sprawdź czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 15
Na początek klasyk. Słynną piosenkę "Pamiętasz, była jesień" śpiewa:

ROLKI

jesień
naturalne kosmetyki