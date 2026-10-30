Komediowy hit sprzed lat. O czym opowiadał "Idealny facet dla mojej dziewczyny"

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku polskie kino obfitowało w głośne produkcje rozrywkowe. Premiera filmu "Idealny facet dla mojej dziewczyny" odbyła się 30 stycznia 2009 roku i natychmiast przyciągnęła uwagę widzów. Od tamtego momentu minęło już ponad 17 lat. Dzieło w reżyserii Tomasza Koneckiego do dziś pozostaje w pamięci wielu kinomanów, a za jego scenariusz oraz produkcję odpowiadał Andrzej Saramonowicz. Budżet opiewający na blisko 7 milionów złotych pozwolił twórcom wykreować wyrazisty i pełen rozmachu obraz.

Fabuła opierała się na zderzeniu dwóch skrajnych światów. Z jednej strony widzowie śledzili losy bardzo konserwatywnego środowiska skupionego wokół dyrektora Radia Zawsze Dziewica, a z drugiej obserwowali działania ruchu wojujących feministek. Głównym wątkiem była historia Kostka Chmurskiego, który bez pamięci zakochuje się w instruktorce krav magi imieniem Luna. Sytuację komplikował fakt, że wybranka jego serca była już związana z inną kobietą. Zabawne perypetie i trafna satyra przełożyły się na sukces produkcji, która zdobyła Srebrny Bilet od Stowarzyszenia Kina Polskie oraz główną nagrodę na Festiwalu Europejskich Filmów Komediowych w Mladej Boleslav.

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Sukces tej opowieści nie byłby możliwy bez starannie dobranej obsady. Twórcy zaprosili na plan najgorętsze nazwiska rodzimego show-biznesu, a aktorzy brawurowo wcielili się w swoje niezwykle barwne postacie na ekranie.

Marcin Dorociński zagrał Kostka Chmurskiego czyli nieco zagubionego kompozytora próbującego zdobyć serce ukochanej

czyli nieco zagubionego kompozytora próbującego zdobyć serce ukochanej Magdalena Boczarska wystąpiła jako Luna pewna siebie instruktorka sztuk walki i partnerka Klary

pewna siebie instruktorka sztuk walki i partnerka Klary Izabela Kuna wcieliła się w postać Klary Rojek działaczki feministycznej i ówczesnej dziewczyny Luny

działaczki feministycznej i ówczesnej dziewczyny Luny Tomasz Karolak wykreował rolę Norberta Plesicy wnosząc na ekran sporą dawkę charakterystycznego humoru

Na ekranie pojawiło się również wielu innych cenionych artystów. Danuta Stenka poradziła sobie z trudną podwójną rolą, grając ciotkę Teresę Wodzień oraz matkę głównego bohatera, Marię Chmurską. Krzysztof Globisz zaskoczył widzów jako profesor Ryszarda Katzówna, a Bronisław Wrocławski pojawił się w filmie jako ojciec Leon Wodzień. Epizodyczne, ale bardzo wyraziste kreacje stworzyli także Tomasz Kot i Kuba Wojewódzki, odgrywając role aktorów porno, natomiast Magdalena Różczka pojawiła się jako Kasia Sakowska.

Zaskakująca przemiana aktorów po 17 latach od kinowej premiery

Czas nie stoi w miejscu i kilkanaście lat od wejścia filmu na ekrany kin przyniosło naturalne zmiany w wyglądzie członków obsady. Gwiazdy komedii "Idealny facet dla mojej dziewczyny" przeszły zauważalną metamorfozę wizualną. Zmianie uległy ich rysy twarzy, fryzury oraz ogólny styl, który dostosowywał się do panujących trendów. Dla wielu artystów ten projekt był ważnym etapem w karierze, a dziś prezentują się zupełnie inaczej niż w czasach, gdy wcielali się w swoje przerysowane postacie.

Upływ lat najlepiej widać na bezpośrednich zestawieniach fotograficznych. Jeśli zastanawiasz się, jak mocno zmienił się Marcin Dorociński i czy Magdalena Boczarska nadal przypomina filmową Lunę, odpowiedź znajdziesz poniżej. Przygotowana galeria zdjęć idealnie obrazuje upływ czasu i fizyczną ewolucję aktorów. Zachęcamy do zapoznania się z fotografiami, aby na własne oczy zobaczyć, jak dawni ulubieńcy publiczności wyglądali kiedyś, a jak prezentują się obecnie.