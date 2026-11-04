"Znieczulenie" wróci z 2. sezonem? Oto co wiemy o przyszłości polskiego serialu Netflixa

"Znieczulenie" - o serialu

Doktor Łazarz (w tej roli Leszek Lichota) to wybitny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu nagle dobiega końca po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia wielkiego ośrodka, podejmuje pracę w szpitalu na prowincji. Poznając zżytą lokalną społeczność i panujące tam, nieznane mu reguły, Łazarz odkrywa, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, budzi zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale też narażają na konflikt z systemem i etyką oraz uwidaczniają ciężar odpowiedzialności, jaką ponosi za życie innych.

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Aby serial "Znieczulenie" był na ekranie zgodny z procedurami i realiami współczesnej praktyki medycznej, nad produkcją czuwali konsultanci medyczni. Wkład kreatywny wniósł Neal Baer - lekarz i producent, znany m.in. z pracy przy kultowym serialu Ostry dyżur - który dzielił się z twórcami i aktorami swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.

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"Znieczulenie" - obsada

U boku Leszka Lichoty występują: Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, Masza Wągrocka, Krzysztof Stelmaszyk, Gamou Fall, Hugo Tarres, Zbigniew Suszyński, Mariusz Bonaszewski, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Karol Biskup, Magdalena Koleśnik oraz Joanna Balasz.

"Znieczulenie" - 2. sezon powstanie?

Na obecną chwilę Netflix nie określił się w temacie swoich planów na przyszłość "Znieczulenia" - tudzież jej brak. Serial ma jednak realną szansę stać się hitem i przyciągnąć publikę nawet poza granicami naszego kraju, zatem prawdopodobieństwo powstania nowych odcinków jest bardzo duże.

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