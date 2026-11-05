W poprzednim odcinku Curro i Manuel odbyli szczerą rozmowę, podczas której wyjawili sobie najgłębiej skrywane tajemnice. Petra, zaniepokojona stanem zdrowia Santosa, wezwała na pomoc drugiego lekarza, a kucharze wsparli księżną w układaniu menu na zbliżające się przyjęcie. W domu znów zrobiło się nerwowo przez kolejne gafy Marcela oraz stanowczy sprzeciw Cruz wobec wywiadu, którego chcieli udzielić Catalina i Pelayo. Alonso podjął też ważną decyzję, która zaważy na przyszłości rodzinnego interesu. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 519 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Lorenzo i Cruz będą niezadowoleni, gdy Alonso przekaże zarządzanie rodzinnym interesem z powrotem Catalinie i Pelayowi. Stan zdrowia Santosa wyraźnie się poprawi dzięki nowym lekom i troskliwej opiece, którą otoczy go Petra. Manuel podzieli się z Janą ważną wiadomością o ustaleniu konkretnej daty ślubu z księdzem, a także zacznie planować kolejną konfrontację z Gregoriem. Tymczasem Rómulo poleci Teresie, by ta zdyscyplinowała męża, ponieważ na Marcela wpłynie mnóstwo nowych skarg.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 519 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

519. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Historia skupia się na losach Jany, młodej kobiety szukającej zemsty za śmierć matki, która niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, synu markiza. Produkcja łączy wątki romantyczne z intrygami kryminalnymi toczącymi się w murach arystokratycznej posiadłości rodu Luján. Widzowie poznają sekrety szlachetnie urodzonych mieszkańców pałacu oraz ich służby, których życie pełne jest tajemnic i skandali. To opowieść o podziałach klasowych, wielkich ambicjach i trudnych wyborach moralnych. W obsadzie występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)