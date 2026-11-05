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W poprzednim odcinku Curro i Manuel odbyli szczerą rozmowę, podczas której wyjawili sobie najgłębiej skrywane tajemnice. Petra, zaniepokojona stanem zdrowia Santosa, wezwała na pomoc drugiego lekarza, a kucharze wsparli księżną w układaniu menu na zbliżające się przyjęcie. W domu znów zrobiło się nerwowo przez kolejne gafy Marcela oraz stanowczy sprzeciw Cruz wobec wywiadu, którego chcieli udzielić Catalina i Pelayo. Alonso podjął też ważną decyzję, która zaważy na przyszłości rodzinnego interesu. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 519 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Lorenzo i Cruz będą niezadowoleni, gdy Alonso przekaże zarządzanie rodzinnym interesem z powrotem Catalinie i Pelayowi. Stan zdrowia Santosa wyraźnie się poprawi dzięki nowym lekom i troskliwej opiece, którą otoczy go Petra. Manuel podzieli się z Janą ważną wiadomością o ustaleniu konkretnej daty ślubu z księdzem, a także zacznie planować kolejną konfrontację z Gregoriem. Tymczasem Rómulo poleci Teresie, by ta zdyscyplinowała męża, ponieważ na Marcela wpłynie mnóstwo nowych skarg.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 519 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
519. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku, o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Historia skupia się na losach Jany, młodej kobiety szukającej zemsty za śmierć matki, która niespodziewanie zakochuje się w Manuelu, synu markiza. Produkcja łączy wątki romantyczne z intrygami kryminalnymi toczącymi się w murach arystokratycznej posiadłości rodu Luján. Widzowie poznają sekrety szlachetnie urodzonych mieszkańców pałacu oraz ich służby, których życie pełne jest tajemnic i skandali. To opowieść o podziałach klasowych, wielkich ambicjach i trudnych wyborach moralnych. W obsadzie występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicer Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)