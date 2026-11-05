PGE Projekt Warszawa pokonał Ślepsk Malow Suwałki w hicie Ekstraklasy. Pięciosetowy dreszczowiec w stolicy

Zacięte starcie w stolicy

W meczu Ekstraklasy siatkarzy PGE Projekt Warszawa zmierzył się na własnym parkiecie z drużyną Ślepsk Malow Suwałki. Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane, a obie ekipy walczyły punkt za punkt. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem gości 25:20.

Kolejne dwie partie należały jednak do gospodarzy. Siatkarze ze stolicy wygrali drugiego i trzeciego seta odpowiednio 25:20 i 25:21, przejmując inicjatywę na boisku. Suwałczanie nie zamierzali się jednak poddawać i w czwartej odsłonie zrewanżowali się wynikiem 25:18, doprowadzając do wyrównania.

Kto rozstrzygnął tie-break?

O ostatecznym wyniku musiał zadecydować piąty set. W tie-breaku dominacja PGE Projektu Warszawa nie podlegała dyskusji, wygrywając tę partię gładko 15:7. Całe spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy 3:2, co przyniosło im cenne punkty do ligowej tabeli.

W barwach PGE Projektu wystąpili m.in. Jan Firlej, Karol Kłos, Brandon Koppers, Bartłomiej Lemański, Yuri Romano, Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. W zespole z Suwałk na parkiecie pojawili się m.in. Asparuch Asparuchow, Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak i Łukasz Usowicz.