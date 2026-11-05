PGE Projekt Warszawa pokonał Ślepsk Malow Suwałki w hicie Ekstraklasy. Pięciosetowy dreszczowiec w stolicy

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-05 23:14

Siatkarze PGE Projekt Warszawa pokonali Ślepsk Malow Suwałki 3:2 w emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy siatkarzy. Decydujący okazał się tie-break, w którym gospodarze zdominowali rywali. Zacięte starcie dostarczyło kibicom wielu emocji.

Siatkarz atakuje piłkę nad siatką, a rywale blokują. O meczu PGE Projektu ze Ślepskiem przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w granatowym stroju atakuje piłkę ponad siatką, podczas gdy dwaj rywale w białych koszulkach skaczą do bloku.

Zacięte starcie w stolicy

W meczu Ekstraklasy siatkarzy PGE Projekt Warszawa zmierzył się na własnym parkiecie z drużyną Ślepsk Malow Suwałki. Spotkanie od samego początku było niezwykle wyrównane, a obie ekipy walczyły punkt za punkt. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem gości 25:20.

Kolejne dwie partie należały jednak do gospodarzy. Siatkarze ze stolicy wygrali drugiego i trzeciego seta odpowiednio 25:20 i 25:21, przejmując inicjatywę na boisku. Suwałczanie nie zamierzali się jednak poddawać i w czwartej odsłonie zrewanżowali się wynikiem 25:18, doprowadzając do wyrównania.

Kto rozstrzygnął tie-break?

O ostatecznym wyniku musiał zadecydować piąty set. W tie-breaku dominacja PGE Projektu Warszawa nie podlegała dyskusji, wygrywając tę partię gładko 15:7. Całe spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy 3:2, co przyniosło im cenne punkty do ligowej tabeli.

W barwach PGE Projektu wystąpili m.in. Jan Firlej, Karol Kłos, Brandon Koppers, Bartłomiej Lemański, Yuri Romano, Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. W zespole z Suwałk na parkiecie pojawili się m.in. Asparuch Asparuchow, Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak i Łukasz Usowicz.

 

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