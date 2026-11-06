Marcin Najman rozpływa się nad talentem Edyty Górniak. Stanowcza odpowiedź na propozycję duetu

Marcin Najman ocenia talent Edyty Górniak w kontekście Eurowizji

Chociaż Marcin Najman jest znany opinii publicznej głównie jako pięściarz oraz gwiazda popularnych w ostatnich latach gal freak-fightowych, to coraz częściej komentuje również istotne tematy społeczne i polityczne, między innymi na portalu SE.pl. Osoby dokładniej śledzące jego poczynania doskonale wiedzą, że sportowiec realizuje się także muzycznie, co wynika z faktu, iż w młodości kształcił się w szkole muzycznej. Podczas wywiadu z Wujkiem Sebkiem dla „Super Expressu” zawodnik MMA otworzył się na temat swoich pasji oraz artystycznych inspiracji. W trakcie tej rozmowy naturalnie pojawił się wątek Edyty Górniak, z którą łączą go prywatnie przyjacielskie relacje. Wspominając o własnych planach dotyczących startu w Eurowizji, „Cesarz” nawiązał do znajomości ze słynną diwą. Gdy prowadzący wywiad zasugerował stworzenie przez nich wspólnego eurowizyjnego duetu, reakcja sportowca była niezwykle stanowcza. Przy tej okazji Marcin Najman z pełnym przekonaniem określił Edytę Górniak mianem najlepszej wokalistki na świecie, wygłaszając opinię, jakiej w polskim show-biznesie wcześniej nie słyszano.

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Właśnie dlatego, że mam dobre relacje z Edytą, to nigdy w życiu nie chciałbym podpierać się jej największym muzycznym autorytetem. Edyta to jest absolutny gigant, to jest gigant muzyki, najlepsza wokalistka świata. Więc nie chciałbym, właśnie z szacunku do niej, ogrzewać się w tym jej blasku i w tej jej doskonałości muzycznej. Ja muszę iść swoją drogą

Edyta Górniak na szczycie listy ulubionych polskich wokalistek Marcina Najmana

W kolejnej części wywiadu prowadzący zapytał sportowca i zawodnika freak-fightów o Sanah oraz Dawida Podsiadłę, którzy obecnie biją w naszym kraju wszelkie rekordy popularności na scenie muzycznej.

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Zdjęcia: Edyta Górniak w dawnych stylizacjach

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Mają niesamowitą bazę swoich słuchaczy. To przede wszystkim ludzie młodzi. To tak jak w moim przypadku. Mój fanbase, tak zwany po angielsku, to są ludzie młodzi. Młodzi ludzie, to są ludzie z otwartymi głowami, ludzie pełni pasji

Tak całą sytuację podsumował Marcin Najman. Jednocześnie pięściarz szczerze wyznał, że prywatnie nie jest słuchaczem twórczości ani Dawida Podsiadły, ani Sanah. Zamiast niej zawodnik zdecydowanie woli włączyć utwory Edyty Górniak. Kiedy Wujek Sebek zauważył, że artystka nie wydaje zbyt wielu nowych piosenek, „Cesarz” natychmiast stanął w jej obronie.

To, co nagrała, jest wystarczające. Lepiej pozostawić kogoś z lekkim niedosytem niż z przesytem. Poza tym te pozycje, które już nagrała, to są pozycje ikoniczne. I jeżeli chcesz się delektować dobrą muzyką, to wystarczy po prostu sobie posłuchać jej piosenek

Zasugerował rozmówcy pięściarz. Jednocześnie Marcin Najman ceni również dorobek innych rodzimych wykonawców. W trakcie wywiadu ujawnił, że darzy dużą sympatią grupę Kombii, natomiast oprócz Edyty Górniak w gronie jego trzech ulubionych polskich piosenkarek znajdują się także Anna Jantar oraz Zdzisława Sośnicka.