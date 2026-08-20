"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" to horror, którego nie możesz przegapić. Kultowa seria powraca z nową bohaterką!

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-20 12:51

Fani horroru na całym świecie mają powody do radości. Kultowa seria "Naznaczony", która dotychczas zgromadziła w światowym box office imponujące 740 milionów dolarów, ogłosiła swój powrót z nowym, mrożącym krew w żyłach filmem: "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru". Produkcja obiecuje pogłębić mroczne uniwersum, wprowadzając nową bohaterkę i jeszcze bardziej zacierając granice między światami.

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Autor: materiały dystybutora/ Materiały prasowe

W centrum nowej opowieści znajdzie się Gemma, w którą wciela się utalentowana Amelia Eve. Gemma to matka wychowująca córkę w domu, w którym sama spędziła dzieciństwo. Jej życie zmienia się diametralnie, gdy odkrywa niezwykłą zdolność: potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Początkowe fascynacja szybko ustępuje miejsca przerażeniu, gdy Gemmę zaczyna ścigać coś złowrogiego.

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" - o czym?

Kobieta zdaje sobie sprawę, że jej moc wykracza poza zwykłe odwiedziny. Jest w stanie nie tylko wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego. Kiedy mroczne demony zorientują się w jej potędze, nasz świat stanie się ich placem zabaw, a granice między wymiarami zaczną się zacierać w sposób, który może mieć katastrofalne konsekwencje.

Ku uciesze fanów serii, na ekran powraca również ikoniczna postać Elise Rainier, w którą ponownie wcieli się niezastąpiona Lin Shaye. Jej obecność z pewnością doda filmowi znajomego klimatu i głębi, stanowiąc most między nową historią a ugruntowaną mitologią "Naznaczonego".

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"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" - kiedy jest?

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Jacob Chase, który wspólnie z Davidem Leslie Johnsonem-McGoldrickiem jest również autorem historii. To zapowiada świeże spojrzenie na uniwersum "Naznaczonego", jednocześnie zachowując jego mroczny i niepokojący charakter, za który seria jest tak ceniona. "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" to obietnica kolejnej dawki przerażających doświadczeń, które od lat dostarcza seria. Fani horroru z niecierpliwością wyczekują premiery, mając nadzieję na film, który ponownie udowodni, że prawdziwy strach czai się tuż za zasłoną rzeczywistości. Ta została zaplanowana na 21 sierpnia.

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