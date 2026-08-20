Po dramatycznej próbie uprowadzenia małego Moisesa w „Akacjowej 38” nic już nie jest takie jak wcześniej. Riera spróbował wywieźć dziecko ze szpitala, ale zginął z rąk pielęgniarza, który działał na zlecenie Samuela. W tym czasie Felipe podał fałszywą informację o śmierci porywacza Silvii, a ten po cichu szykował kolejny atak. Blasco nie tylko przeżył rzekome utonięcie, ale też dostał się do mieszkania swojego przeciwnika. Nawet przyjęcie na cześć Antonita skończyło się fatalnie, bo złodzieje wykorzystali zamieszanie i ukradli jego nagrodzony projekt. Jakie będą skutki tych wydarzeń?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Akacjowa 38" odc. 944 - streszczenie

W hotelowym pokoju Carmen i Diego trafiają na zwłoki Riery. Carmen nie potrafi ukryć rozpaczy, a sąsiedzi szybko to zauważają. Przed kamienicą Blanka i Diego wdają się w głośną awanturę, która kończy się rozstaniem. Susana jest oburzona. Nie może znieść tego, że robią takie sceny publicznie. W tym czasie Antonito dostaje od tajemniczego Amerykanina ofertę dużych pieniędzy za swój wynalazek. Szybko okazuje się jednak, że ktoś ukradł jego plany i patent. Na szczęście Lolita stoi po jego stronie i namawia go, żeby walczył o swoje.

"Akacjowa 38" - która postać z serialu pasuje do ciebie najbardziej? Pytanie 1 z 10 Jak reagujesz na niesprawiedliwość? Walczę o prawdę, niezależnie od konsekwencji. Staram się pomóc, ale czasem nie wiem, jak to zrobić. Jeśli to mi się opłaca, działam. jeśli nie, ignoruję. Następne pytanie

"Akacjowa 38" odc. 944 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowy odcinek „Akacjowej 38” widzowie zobaczą pod koniec sierpnia. Warto zapisać sobie tę datę, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych wydarzeń w kamienicy. W odcinku nie zabraknie emocji wokół Carmen i Antonita. Odcinek 944 TVP1 pokaże w piątek 28 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy Akacjowej, gdzie codzienność miesza się z dramatami i romansami. Widzów przyciągają dopracowane realia epoki i wątki kryminalne. Na ekranie ścierają się różne światy i klasy społeczne, a bohaterowie robią wszystko, by ukryć swoje tajemnice. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)