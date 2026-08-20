"Panna młoda": streszczenie odcinka 183

Redakcja Eska Cinema
2026-08-20 12:12

W 183. odcinku "Panny młodej" napięcie między Hancer i Cihanem wchodzi także do pracy. Bohaterka zaczyna w fundacji i chce dobrze wypaść, ale szybko orientuje się, że zamiast wsparcia czeka ją chłodny prysznic. Złośliwe docinki sprawią, że ten start będzie dla niej naprawdę trudny.

Cihan i Hancer siedzą obok siebie na ławce. O napiętej relacji bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Panna młoda odc. 177. Cihan, Hancer

W ostatnim odcinku Sinem w końcu przestała ukrywać swoje emocje wobec Beyzy. W szczerej rozmowie powiedziała rywalce wprost, co o niej myśli, a atmosfera zrobiła się naprawdę gęsta. W tym czasie Sila coraz swobodniej czuła się przy Hancer i Melihie, z którymi zbliżała się z każdym dniem. Pojawił się też wątek właścicielki salonu fryzjerskiego, która postanowiła sprzedać lokal Deryi. Cihan z kolei próbował odwieść żonę od pracy w fundacji, bo obawiał się, że ta decyzja ściągnie na nią kłopoty. Co wydarzy się dalej, kiedy te sprawy zaczną się ze sobą zazębiać?

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"Panna młoda" odc. 183 - streszczenie

Hancer zaczyna pierwszy dzień na nowym stanowisku, ale szybko przekonuje się, że łatwo nie będzie. Cihan jest złośliwy i przy innych otwarcie podważa jej kompetencje. W tym samym czasie Sila spotyka Mukadder, jednak starsza kobieta trzyma ją na dystans i przyjmuje bardzo chłodno. Engin robi Hancer niespodziankę i przekazuje jej komputer, z którego kiedyś korzystała Yasemin. Tymczasem właścicielka salonu fryzjerskiego mocno naciska na Deryę, żeby kupiła lokal i przejęła interes.

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"Panna młoda" odc. 183 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" ma w Polsce wiernych widzów, którzy śledzą losy rodziny Develioglu od odcinka do odcinka. Emocji i rodzinnych konfliktów tu nie brakuje, więc łatwo się wciągnąć. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych wydarzeń, zapisz datę w kalendarzu. Odcinek 183 zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia 2026 roku o 17:20 w TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która chce uratować brata i dlatego wchodzi w świat wielkich pieniędzy oraz twardych zasad. Jej relacja z Cihanem zaczyna się jak chłodny układ, ale z czasem pojawia się w niej coś więcej. W tle nie brakuje intryg i rodzinnych konfliktów, a wiele zamieszania wprowadza wpływowa matka Cihana. Serial przyciąga fanów tureckich obyczajówek także obsadą. Występują w nim między innymi:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
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Panna młoda turecki serial
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