W ostatnim odcinku Sinem w końcu przestała ukrywać swoje emocje wobec Beyzy. W szczerej rozmowie powiedziała rywalce wprost, co o niej myśli, a atmosfera zrobiła się naprawdę gęsta. W tym czasie Sila coraz swobodniej czuła się przy Hancer i Melihie, z którymi zbliżała się z każdym dniem. Pojawił się też wątek właścicielki salonu fryzjerskiego, która postanowiła sprzedać lokal Deryi. Cihan z kolei próbował odwieść żonę od pracy w fundacji, bo obawiał się, że ta decyzja ściągnie na nią kłopoty. Co wydarzy się dalej, kiedy te sprawy zaczną się ze sobą zazębiać?

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"Panna młoda" odc. 183 - streszczenie

Hancer zaczyna pierwszy dzień na nowym stanowisku, ale szybko przekonuje się, że łatwo nie będzie. Cihan jest złośliwy i przy innych otwarcie podważa jej kompetencje. W tym samym czasie Sila spotyka Mukadder, jednak starsza kobieta trzyma ją na dystans i przyjmuje bardzo chłodno. Engin robi Hancer niespodziankę i przekazuje jej komputer, z którego kiedyś korzystała Yasemin. Tymczasem właścicielka salonu fryzjerskiego mocno naciska na Deryę, żeby kupiła lokal i przejęła interes.

"Panna młoda" odc. 183 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" ma w Polsce wiernych widzów, którzy śledzą losy rodziny Develioglu od odcinka do odcinka. Emocji i rodzinnych konfliktów tu nie brakuje, więc łatwo się wciągnąć. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych wydarzeń, zapisz datę w kalendarzu. Odcinek 183 zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia 2026 roku o 17:20 w TVP2.

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"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, która chce uratować brata i dlatego wchodzi w świat wielkich pieniędzy oraz twardych zasad. Jej relacja z Cihanem zaczyna się jak chłodny układ, ale z czasem pojawia się w niej coś więcej. W tle nie brakuje intryg i rodzinnych konfliktów, a wiele zamieszania wprowadza wpływowa matka Cihana. Serial przyciąga fanów tureckich obyczajówek także obsadą. Występują w nim między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)