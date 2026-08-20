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W ostatnim odcinku Sinem w końcu przestała ukrywać swoje emocje wobec Beyzy. W szczerej rozmowie powiedziała rywalce wprost, co o niej myśli, a atmosfera zrobiła się naprawdę gęsta. W tym czasie Sila coraz swobodniej czuła się przy Hancer i Melihie, z którymi zbliżała się z każdym dniem. Pojawił się też wątek właścicielki salonu fryzjerskiego, która postanowiła sprzedać lokal Deryi. Cihan z kolei próbował odwieść żonę od pracy w fundacji, bo obawiał się, że ta decyzja ściągnie na nią kłopoty. Co wydarzy się dalej, kiedy te sprawy zaczną się ze sobą zazębiać?
"Panna młoda" odc. 183 - streszczenie
Hancer zaczyna pierwszy dzień na nowym stanowisku, ale szybko przekonuje się, że łatwo nie będzie. Cihan jest złośliwy i przy innych otwarcie podważa jej kompetencje. W tym samym czasie Sila spotyka Mukadder, jednak starsza kobieta trzyma ją na dystans i przyjmuje bardzo chłodno. Engin robi Hancer niespodziankę i przekazuje jej komputer, z którego kiedyś korzystała Yasemin. Tymczasem właścicielka salonu fryzjerskiego mocno naciska na Deryę, żeby kupiła lokal i przejęła interes.
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"Panna młoda" odc. 183 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Panna młoda" ma w Polsce wiernych widzów, którzy śledzą losy rodziny Develioglu od odcinka do odcinka. Emocji i rodzinnych konfliktów tu nie brakuje, więc łatwo się wciągnąć. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych wydarzeń, zapisz datę w kalendarzu. Odcinek 183 zostanie wyemitowany w piątek 28 sierpnia 2026 roku o 17:20 w TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, która chce uratować brata i dlatego wchodzi w świat wielkich pieniędzy oraz twardych zasad. Jej relacja z Cihanem zaczyna się jak chłodny układ, ale z czasem pojawia się w niej coś więcej. W tle nie brakuje intryg i rodzinnych konfliktów, a wiele zamieszania wprowadza wpływowa matka Cihana. Serial przyciąga fanów tureckich obyczajówek także obsadą. Występują w nim między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)