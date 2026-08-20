Barwy szczęścia w nowym sezonie. Oczarowany Janką Broda stanie oko w oko z wielkim pożarem. Zaimponuje dziewczynie? [ZDJĘCIA]

Janka wpada w oko Kajetanowi w 3393. odcinku „Barw szczęścia”

Kajetan Broda (Andrzej Popiel) ciągle rozpamiętuje spotkanie z Janką (Oliwia Drożdżyk), która zrobiła na nim ogromne wrażenie w 3392. odcinku, uciekając przed agresywnymi psami do miejscowej remizy. To tam właśnie po raz pierwszy dostrzegł dziewczynę o blond włosach, która zaintrygowała go w równym stopniu swoim wyglądem, co życzliwym podejściem.

Niedługo potem los ponownie skrzyżuje ścieżki Kajetana i Janki w pobliżu sklepu należącego do Grzelaków. Dowiadując się o zbliżającej się w Brzezinach potańcówce, mężczyzna szybko wpadnie na genialny pomysł. Postanowi własnoręcznie upiec słodkości i wyruszyć z nimi na wiejską zabawę, mając nadzieję, że taki słodki prezent pomoże mu zwrócić na siebie uwagę pięknej blondynki.

Pożar w 3393. odcinku „Barw szczęścia”. Kajetan ratuje sytuację

Wszystko jednak potoczy się wbrew romantycznym planom Kajetana, ponieważ sielanka w remizie zostanie nagle przerwana. W Brzezinach wybuchnie niebezpieczny pożar, który momentalnie zrujnuje atmosferę radości i zaniepokoi wszystkich uczestników zabawy. Kajetan błyskawicznie zdecyduje, że to świetna okazja, by udowodnić swoją odwagę. Bez cienia zwątpienia przyłączy się do strażaków w walce z żywiołem, wierząc, że jego bohaterstwo zostanie zauważone przez kobietę jego marzeń.

Janka to młodsza siostra Marleny, postaci, którą fani serialu kojarzą ze skomplikowanej relacji z Mariuszem (Rafał Cieszyński) – to właśnie jego zostawiła przed ołtarzem. Teraz jednak to Janka wydaje się być tą osobą, która przewróci życie Kajetana do góry nogami. Choć jego wcześniejsze poszukiwania ojca spełzły na niczym, w Brzezinach odnajdzie on nowy cel i prawdziwą motywację do odwiedzin.

Kiedy i gdzie oglądać 3393. odcinek „Barw szczęścia”?

Nowe odcinki lubianej produkcji „Barwy szczęścia” są emitowane od poniedziałku do piątku o 20:05 na kanale TVP2. Długo wyczekiwany odcinek 3393. zadebiutuje we wtorek, 8 września. Dla tych, którzy przegapią premierę telewizyjną, wszystkie dotychczasowe części są dostępne do obejrzenia w dowolnym momencie w serwisie TVP VOD.

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