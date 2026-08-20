Rozsyp to pod tujami na koniec sierpnia. Przetrwają zimę bez grama brązu

Twoje tuje wymagają specjalnego zasilenia u progu jesieni, by bez szwanku przetrwały mrozy i zachowały intensywny, zielony kolor.

Zrezygnuj z nawozów azotowych, stawiając na składniki wzmacniające.

Sprawdź, jak prawidłowo aplikować ten darmowy nawóz, aby twoje tuje zachwycały kondycją i gęstością przez całą zimę.

Zadbaj o tuje przed zimą. Ten domowy nawóz uchroni je przed brązowieniem

Mimo że tuje uchodzą za rośliny stosunkowo mało wymagające, potrzebują naszej uwagi, by uniknąć usychania i skutecznie bronić się przed chorobami czy szkodnikami. Późne lato i jesień to kluczowy czas na wzmocnienie tui przed nadchodzącymi mrozami. Często zdarza się, że bujne dotąd krzewy nagle tracą swój kolor i nieestetycznie brązowieją, co martwi wielu właścicieli ogrodów. Z pomocą przychodzą sprawdzone, domowe nawozy do tui, które zapobiegają zmianie barwy. Co ważne, w sierpniowym nawożeniu nie chodzi już o pobudzanie roślin do wzrostu, ale o ich solidne przygotowanie do zimy. Należy całkowicie zrezygnować z preparatów bogatych w azot, ponieważ prowokuje on powstawanie nowych, kruchych pędów, które z pewnością przemarzną. Nasza uwaga powinna skupić się na składnikach uodparniających i hartujących krzewy. Świetnym, domowym nawozem, który zapewni tujom soczystą zieleń i gęstość nawet pod śniegiem, jest zwykły popiół drzewny.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Popiół drzewny pod tuje. Skarbnica potasu i wapnia

Stosowanie popiołu drzewnego to znakomity sposób na przygotowanie tui na chłodniejsze miesiące. Ten naturalny nawóz to prawdziwe bogactwo potasu, pierwiastka niezbędnego roślinie przed zimą. Potas skutecznie usztywnia ściany komórkowe, optymalizuje gospodarkę wodną i radykalnie zwiększa odporność krzewów na niskie temperatury oraz suszę. Oprócz tego popiół dostarcza fosforu, który stymuluje rozwój systemu korzeniowego, oraz wapnia, fundamentalnego składnika budulcowego roślinnych komórek.

Jak prawidłowo nawozić tuje popiołem? Trzymaj się tych proporcji

Brak azotu oraz wysoka zawartość potasu czynią z popiołu drzewnego idealny nawóz do tui na jesień. Jego aplikacja jest niezwykle prosta. Wystarczy rozsypać pod tujami cienką warstwę popiołu (od 100 do 200 gramów na metr kwadratowy, zależnie od gabarytów krzewu), a następnie lekko wymieszać go z wierzchnią warstwą ziemi i solidnie podlać. Warto mieć jednak na uwadze, że popiół charakteryzuje się odczynem zasadowym. Należy używać go rozsądnie, zwłaszcza gdy ziemia w naszym ogrodzie nie jest kwaśna, ponieważ tuje rosną najlepiej w podłożu o pH lekko kwaśnym do neutralnego.

Tuje (żywotniki) - najpopularniejsze odmiany tui do ogrodu