Wymieszaj te składniki i zrób własny sprej. Twoja toaleta zawsze będzie pięknie pachnieć

Brzydki zapach w toalecie to częsty problem, z którym większość z nas walczy przy pomocy gotowych odświeżaczy z drogerii.

Warto jednak wiedzieć, że te ze sklepu zazwyczaj tylko maskują uciążliwą woń, a nie usuwają jej przyczyny. A taki naturalny, robiony w domu sprej daje nam możliwość wybrania ulubionego aromatu, który idealnie wpasuje się w nasz gust.

Wystarczy, że wymieszasz ze sobą zaledwie cztery proste składniki w buteleczce, i postawisz ją w widocznym miejscu w ubikacji, by w parę sekund pozbyć się uciążliwego problemu.

Domowy zapach do toalety w spreju. Jak go zrobić?

Do stworzenia własnego, skutecznego odświeżacza potrzebujesz jedynie butelki z atomizerem, 200 ml wody, 2 łyżek sody oczyszczonej, 2 łyżek alkoholu (najlepiej spirytusu) oraz ulubionego olejku eterycznego. Przelej i wsyp wszystkie produkty do butelki, po czym dokładnie i energicznie wstrząśnij. Taki sprej postaw na półce w łazience i używaj, gdy zajdzie potrzeba. Kluczowym składnikiem jest tutaj soda oczyszczona, znana ze swoich niesamowitych właściwości pochłaniających brzydkie zapachy, co sprawi, że z toalety zawsze będzie pachniało świeżością.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Nieprzyjemna woń wydobywająca się z muszli klozetowej to przede wszystkim efekt nagromadzonych bakterii i drobnoustrojów. Swoje trzy grosze dorzuca również wszechobecna w łazienkach wilgoć, będąca idealnym środowiskiem dla grzybów i pleśni. Podstawą w walce o czystość jest regularne, najlepiej codzienne mycie muszli, a także dbałość o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Warto myć toaletę co 3 dni i sypać do środka sodę oczyszczoną. Z kamieniem doskonale poradzi sobie natomiast zwykły ocet spirytusowy.