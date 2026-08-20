Wymieszaj te składniki i zrób własny sprej. Twoja toaleta zawsze będzie pięknie pachnieć

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-20 11:43

Korzystanie z domowego odświeżacza powietrza sprawi, że wizyta w toalecie stanie się znacznie przyjemniejsza. Zaledwie cztery proste składniki wystarczą, aby stworzyć skuteczny zapach do toalety w spreju, który postawisz w łazience, by w mgnieniu oka zneutralizować brzydką woń i wypełni wnętrze świeżym aromatem.

Ręka osoby rozpylającej sprej nad muszlą toaletową. O domowym sposobie na piękny zapach przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock Zapach do toalety
  • Brzydki zapach w toalecie to częsty problem, z którym większość z nas walczy przy pomocy gotowych odświeżaczy z drogerii.
  • Warto jednak wiedzieć, że te ze sklepu zazwyczaj tylko maskują uciążliwą woń, a nie usuwają jej przyczyny. A taki naturalny, robiony w domu sprej daje nam możliwość wybrania ulubionego aromatu, który idealnie wpasuje się w nasz gust.
  • Wystarczy, że wymieszasz ze sobą zaledwie cztery proste składniki w buteleczce, i postawisz ją w widocznym miejscu w ubikacji, by w parę sekund pozbyć się uciążliwego problemu.

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Domowy zapach do toalety w spreju. Jak go zrobić?

Do stworzenia własnego, skutecznego odświeżacza potrzebujesz jedynie butelki z atomizerem, 200 ml wody, 2 łyżek sody oczyszczonej, 2 łyżek alkoholu (najlepiej spirytusu) oraz ulubionego olejku eterycznego. Przelej i wsyp wszystkie produkty do butelki, po czym dokładnie i energicznie wstrząśnij. Taki sprej postaw na półce w łazience i używaj, gdy zajdzie potrzeba. Kluczowym składnikiem jest tutaj soda oczyszczona, znana ze swoich niesamowitych właściwości pochłaniających brzydkie zapachy, co sprawi, że z toalety zawsze będzie pachniało świeżością.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Nieprzyjemna woń wydobywająca się z muszli klozetowej to przede wszystkim efekt nagromadzonych bakterii i drobnoustrojów. Swoje trzy grosze dorzuca również wszechobecna w łazienkach wilgoć, będąca idealnym środowiskiem dla grzybów i pleśni. Podstawą w walce o czystość jest regularne, najlepiej codzienne mycie muszli, a także dbałość o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Warto myć toaletę co 3 dni i sypać do środka sodę oczyszczoną. Z kamieniem doskonale poradzi sobie natomiast zwykły ocet spirytusowy.

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