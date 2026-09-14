Pomoc policji w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem

Interwencja na ulicy Miejskiej w Kętrzynie

W piątek 11 września 2026 roku około godziny 16:00 policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie poruszali się ulicą Miejską. W trakcie patrolu mundurowi zauważyli kobietę, która zaczęła energicznie machać w stronę ich radiowozu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd, aby sprawdzić, co się stało i udzielić niezbędnego wsparcia. Okazało się, że kobieta trzymała na rękach swoją 3-letnią córkę, która pilnie potrzebowała pomocy.

Pierwsza pomoc i udrożnienie dróg oddechowych

Z relacji matki wynikało, że dziewczynka zakrztusiła się lizakiem w trakcie jazdy samochodem. Policjanci zauważyli, że twarz 3-latki była sina, co świadczyło o poważnych problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do wykonywania czynności z zakresu pierwszej pomocy, skupiając się na udrożnieniu dróg oddechowych dziecka. Jednocześnie o całym zdarzeniu powiadomiono zespół ratownictwa medycznego, który został wezwany na miejsce interwencji.

Poprawa stanu zdrowia 3-letniej dziewczynki

W wyniku działań podjętych przez policjantów stan zdrowia dziecka zaczął się poprawiać. Dziewczynka odzyskała naturalny kolor skóry oraz zaczęła prawidłowo oddychać. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych funkcjonariusze przekazali 3-latkę oraz jej matkę pod specjalistyczną opiekę zespołu medycznego. Mundurowi biorący udział w akcji wskazali, że ich reakcja była naturalnym elementem służby, która polega na gotowości do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Służba jako odpowiedzialność za drugiego człowieka

Policjanci z Kętrzyna podkreślili, że w takich okolicznościach każdy funkcjonariusz zachowałby się w podobny sposób. Ich zdaniem postawa zaprezentowana podczas piątkowego zdarzenia stanowi przykład tego, że służba w policji wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością za innych ludzi. Gotowość do natychmiastowego działania jest kluczowa, gdy pomoc jest najbardziej potrzebna mieszkańcom. Całe zdarzenie zakończyło się przekazaniem poszkodowanej dziewczynki odpowiednim służbom medycznym.

Źródło: Policja.pl