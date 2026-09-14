Oszustwa w powiecie kraśnickim. Policja zatrzymała 49-letniego "odbieraka"

Metoda oszustwa na lekarza w powiecie kraśnickim

Na początku września 2026 roku sprawcy kontaktowali się telefonicznie z mieszkańcami powiatu kraśnickiego, podając się za lekarzy lub pracowników służby zdrowia. Podczas rozmów przekonywali seniorów, że ich bliska osoba nagle zachorowała i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Aby wywrzeć presję czasu i wzbudzić zaufanie, informowali o konieczności pilnego opłacenia szczepienia lub specjalistycznego leczenia. W ten sposób oszuści doprowadzili trzy osoby do przekazania znacznych kwot pieniędzy, których łączna wartość przekroczyła 230 000 zł.

Zatrzymanie 49-latka podczas próby odbioru gotówki

Kraśniccy policjanci przeanalizowali sposób działania sprawców i na podstawie zgromadzonych informacji wytypowali osobę, która mogła mieć związek z przestępstwami. Dzięki działaniom operacyjnym funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mieszkańca Kraśnika. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy mężczyzna próbował odebrać czwartą przesyłkę z pieniędzmi w kwocie prawie 40 000 zł. Zatrzymany mężczyzna pełnił w tym procederze rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odbierającej gotówkę bezpośrednio od pokrzywdzonych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 49-latkowi trzech zarzutów dokonania oszustwa oraz jednego zarzutu usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Z ustaleń wynika, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Kraśniku zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności, a funkcjonariusze nadal pracują nad ustaleniem roli pozostałych osób biorących udział w oszustwach.

Policja apeluje o ostrożność i weryfikację połączeń

Funkcjonariusze przypominają, aby zachować szczególną czujność w przypadku otrzymania telefonu z informacją o nagłym zachorowaniu członka rodziny. Policja apeluje, aby nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom ani nie zostawiać ich w umówionych miejscach w formie przesyłek. W sytuacji, gdy rozmówca prosi o gotówkę na leczenie bliskich, należy przerwać połączenie i samodzielnie skontaktować się z rodziną, dzwoniąc na znany nam numer telefonu. Każda próba oszustwa lub podejrzenie przestępstwa powinny być niezwłocznie zgłaszane jednostce policji.

Źródło: Policja.pl