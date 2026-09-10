Rewelacyjny serial, o którym w Polsce niewiele się mówi. Nowe odcinki obiecują jeszcze więcej sekretów, namiętności i rywalizacji

Oparty na bestsellerowym cyklu "Kroniki Rutshire" serial "Rywale" powraca w momencie, gdy mieszkańcy Rutshire muszą zmierzyć się z konsekwencjami dramatycznych wydarzeń z poprzednich odcinków. Walka Tony'ego Baddinghama i Declana O'Hary o dominację w Cotswolds nabiera tempa, Rupert Campbell-Black staje w obliczu własnych demonów, a Taggie O'Hara musi zdecydować, czy odważy się pójść za głosem serca.

"Rywale" - co się wydarzy w drugiej połowie 2. sezonu?

W nowych odcinkach nie zabraknie charakterystycznego dla serialu połączenia wielkich ambicji, namiętności i humoru. W tle pojawią się wystawne przyjęcia, polowanie w Hampshire, zamieszanie wokół Bonfire Night oraz świąteczna atmosfera, która w Rutshire okaże się daleka od spokojnej. Gdy ambicja, władza i uczucia zaczynają się ścierać, nawet najtrwalsze sojusze mogą lec w gruzach. Kto ostatecznie wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko?

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W głównych rolach ponownie pojawią się: David Tennant (Lord Tony Baddingham), Alex Hassell (Rupert Campbell-Black), Aidan Turner (Declan O'Hara), Nafessa Williams (Cameron Cook), Bella Maclean (Taggie O'Hara), Katherine Parkinson (Lizzie Vereker), Danny Dyer (Freddie Jones) oraz Victoria Smurfit (Maud O'Hara).

"Rywale" - nowe odcinki, nowi bohaterowie

Do świata "Rywali" dołączą także nowe postacie. Rachael Stirling wcieli się w Aramintę Pemberton (młodszą siostrę Lady Moniki Baddingham), Rupert Evans zagra Davida Hawkleya (dyrektora szkoły i erudytę), natomiast Santiago Cabrera pojawi się jako argentyńska legenda polo, Alejandro Mendoza. W roli gości specjalnych powrócą Hayley Atwell jako Helen Gordon oraz Rupert Everett jako Malise Gordon.

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"Rywale" - kiedy nowe odcinki trafią do Disney+?

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu oraz pierwsze sześć odcinków drugiego sezonu są dostępne w serwisie Disney+. Druga część sezonu zadebiutuje na platformie 11 listopada 2026 roku potrójną premierą, po czym kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień w środy. (informacja prasowa)

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