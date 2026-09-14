Śmierć 49-latka w Legnicy. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu

Poważne zdarzenie przy jednej z legnickich ulic

11 września 2026 roku około godziny 22:30 przed budynkiem mieszkalnym w Legnicy doszło do sprzeczki między 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną. W trakcie tego spotkania 39-letni mężczyzna miał zadać 49-latkowi kilka ciosów nożem. W wyniku otrzymanych obrażeń mieszkaniec Legnicy poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o tym incydencie natychmiast przystąpili do zabezpieczenia śladów i ustalania okoliczności sprawy.

Szybkie zatrzymanie podejrzanych przez policję

Funkfjonariusze z Legnicy przeprowadzili szereg czynności procesowych oraz operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko wytypować osoby mogące mieć związek ze śmiercią mężczyzny. Śledczy ustalili także dokładne miejsce, w którym podejrzewana para mogła próbować się ukryć. Policjanci udali się pod wskazany adres i zatrzymali 39-latka oraz 45-latkę w jednym z mieszkań na terenie miasta. Oboje zostali przewiezieni do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności.

Zarzuty i środek zapobiegawczy dla zatrzymanych

Na podstawie zebranego przez mundurowych materiału dowodowego prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty. 39-letni mężczyzna jest podejrzany o pozbawienie życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz pomagania sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl