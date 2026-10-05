"Na Wspólnej" - odcinki 4292, 4293, 4294 i 4295 przyniosą nowe zwroty akcji. Robert obnaży kłamstwa Eweliny i Jagody - dziewczyna może odpowiedzieć za składanie fałszywych zeznań. Tymczasem Weronika broni Kalskiej przez gniewem i... sama obrywa! W bohatera zabawi się też Hebel, a Julka ucieknie z ośrodka odwykowego.

U Cieślików zaś kolejna drama. Monika i Damian wprowadzą się do nowego mieszkania i postanowią je "ochrzcić" miłosnymi igraszkami. Wtem do mieszkania wparuje ich wiekowa sąsiadka, która wejdzie... jak do siebie. Będzie miała nawet własne klucze! Kamila zaś zatka na wieść, że Łucja chce mieć z nim dziecko. Więcej szczegółów dot. nowych odcinków "Na Wspólnej", które ukażą się w dniach 12-15 października, znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4292 - STRESZCZENIE szczegółowe (12 października)

Robert obnaża kłamstwo Eweliny i winę jej córki - co im grozi?! Tadeusiak konfrontuje zeznania Kalskiej i jej córki przed panią prokurator. Ewelina wciąż utrzymuje, że to ona dźgnęła nożem męża. Robert chce, by zademonstrowała jak go zraniła a później o to samo prosi Jagodę. Sprawa jest jasna, bo biegli są pewni, że Kalskiemu cios zadała osoba leworęczna. Mańkutem jest Jagoda, zatem Ewelina składała fałszywe zeznania. Co grozi Kalskiej i jej córce?! Cieślikowie mają wymarzone mieszkanie a ich sąsiadka… dostęp do niego! Monika dziękuje tacie - dzięki niemu mogli zapłacić niemały zadatek na wymarzone mieszkanie. Szczęśliwi Cieślikowie jadą tam i zostają niezbyt miło powitani przez starszą panią mieszkającą naprzeciwko. Nie psuje im to radości i chęci na seks w ich nowym domu… Po wyjściu Cieślików sąsiadka wchodzi do ich mieszkania jak do siebie - z własnym kompletem kluczy! Fabian totalnie zaskakuje wszystkich! Marta ogląda w telewizji program, którego prowadzenie zbojkotowała. Fabian i Judyta goszczą szarlatana leczącego nowotwory głodówkami. Nieoczekiwanie Krawiec kompletnie zmienia nastawienie i… ośmiesza gościa! Judyta jest totalnie zaskoczona, co wygląda na wizji jak brak przygotowania. Po programie Fabian ją przeprasza i próbuje pocałować!

"Na Wspólnej" odc. 4293 - STRESZCZENIE szczegółowe (13 października)

Weronika wspiera Ewelinę i Jagodę, a Lew atakuje Kalskiego! Ewelina zostaje oczyszczona z zarzutów, ale musi jeszcze zostać na leczeniu psychiatrycznym. Weronika obiecuje Jagodzie, że będzie pod jej opieką tak długo, jak będzie trzeba. Lew i Kacper również okazują dziewczynie dużo wsparcia... W szpitalu Nalepa uświadamia Kalskiemu, że wszyscy już wiedzą, jakim jest draniem. Greg jest wściekły - mimo sprzeciwu lekarzy, chce wyjść ze szpitala! Hebel ma kolejną duszę do uratowania?! Chłopaki z poprawczaka nie chcą już trenować kosza z Sebą - uważają, że trener ich zdradził, bo przechwycił rzeczy skradzione przez Tomka i pogonił ich pasera. Hebel w ośrodku spotyka rozjuszonego "Nochala" – chłopak właśnie usłyszał, że rodzice adopcyjni jego siostry chcą go od niej odizolować. Ryszard obiecuje mu pomoc - w zamian za… powrót do treningów! Bradecka podpada szefowi a Stefek handluje zdjęciami młodszego brata! Judyta alarmuje rankiem Martę prosząc, by ją dzisiaj zastąpiła w programie na żywo. Marta wpada do telewizji, gdy Baliszewski robi już piekło! Bradecka nie tłumaczy się przed szefem - jedynie Marcie mówi, że musiała zostać przy synku w szpitalu.... Tymczasem syn Mikołaja wciąż udostępnia w sieci zdjęcia młodszego brata. Jeden z obserwujących kolejny już raz wysyła mu za to kasę!

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

"Na Wspólnej" odc. 4294 - STRESZCZENIE szczegółowe (14 października)

Weronika kolejną ofiarą przemocy Kalskiego?! Lew dowiaduje się, że Kalski opuścił szpital - alarmuje Weronikę. Tymczasem Greg czeka przed domem Roztockiej na córkę - każe jej się pakować i jechać z nim. Kacper broni przerażonej Jagody. Gdy dziewczyna odmawia ojcu, ten nie ustępuje. Nagle przyjeżdża Weronika – grożąc policją, zabrania Kalskiemu zbliżać się do córki. Greg robi się agresywny - jest niebezpiecznie! Agnieszka pomoże Nochalowi... a do gry zmobilizuje chłopaków... Sandra! Hebel i Agnieszka przyjeżdżają do poprawczaka - mówią "Nochalowi", że zawalczą o jego kontakty z siostrzyczką. Chłopak jest poruszony - obiecuje wzorowe zachowanie. Ryszard przypomina mu o wczorajszej umowie. "Nochal" dotrzymuje słowa i Hebel dostaje informację, że chłopcy wrócili do treningów koszykówki. Na dodatek dają dziś z siebie wszystko, bo… kibicuje im seksowna Sandra, żona Seby! Cieślikowie mają w domu złego ducha - w osobie... sąsiadki! Cieślikowie wprowadzają się do nowego mieszkania – są bardzo szczęśliwi. Ich nowa sąsiadka wręcz przeciwnie - starszą panią bardzo złości zamieszanie i to, że wpuścili obcego, który wrzucił do jej skrzynki list. Monikę bardziej martwi fakt, że swoją bieliznę znajduje w dziwnych miejscach - Kajetan śmieje się, że to duch starego domu. Cieślikowie nie wiedzą, że buszowała u nich sąsiadka!

"Na Wspólnej" odc. 4295 - STRESZCZENIE szczegółowe (15 października)

Anka dostaje propozycję marzeń a Julka... ucieka z ośrodka odwykowego! Kolega z zespołu muzycznego Ani przedstawia jej biznesmena, który chce wydać ich płytę. Kazimierz nie wierzy, że tak zdolna skrzypaczka pracuje w kawiarni. Oferuje jej półroczną pensję, jeśli rzuci tą pracę i zajmie się wyłącznie graniem… Tymczasem Igor dostaje telefon z ośrodka odwykowego - Julka uciekła! Na dodatek z chłopakiem, który proponował jej narkotyki… Ula oblewa egzamin a Łucja pragnie… dziecka! Ula ma dziś ostatni egzamin w sesji - bardzo się denerwuje, bo czuje, że wszystko jej się miesza. I rzeczywiście - Hofferówna oblewa egzamin. Ku jej zaskoczeniu, wykładowca proponuje pomoc i zaprasza na konsultacje... Tymczasem Łucja od jakiegoś czasu czymś się zadręcza - Kamil prosi, by wreszcie powiedziała, o co chodzi. Ukochana wyznaje mu, że… chce mieć dziecko! Co na to Hoffer?! Jarek i Eliza będą namawiać Juniora na powrót do boksu?! Eliza dostaje wiadomość od Bartka - były kochanek prosi ją o spotkanie. Bergowa w napięciu, tymczasem chodzi o Juniora - okazuje się, że chłopak dostał się na obóz bokserski w Hiszpanii! Eliza wie, że syn nie chce już trenować - i to przez nią. Zastanawiają się z Jarkiem, czy w ogóle mówić chłopakowi o przygodzie, o której kiedyś marzył.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Zmora" powtórzy sukces "Chyłki"? Magdalena Cielecka opowiada nam o nowej roli i zdradza czy woli grać mroczne bohaterki