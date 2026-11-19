Udostępniony raport ukazuje roczne zarobki piłkarzy, które przysługują im za rozegranie pełnego sezonu. Wyliczenia te obejmują podstawowe umowy ligowe, dodatki marketingowe oraz prowizje wypłacane agentom. Statystyki pomijają jednak premie uzależnione bezpośrednio od boiskowych osiągnięć oraz ewentualne odrębne kontrakty zawierane z samymi klubami czy podmiotami z nimi powiązanymi.

Lukratywne umowy nowo pozyskanych gwiazd wyraźnie zmieniły ogólną siatkę płac w rozgrywkach. W ścisłej czołówce, czyli pierwszej piątce rankingu, znaleźli się zakontraktowani latem Robert Lewandowski, Antoine Griezmann oraz Breel Embolo. Przeprowadzenie tych głośnych transferów sprawiło, że suma wszystkich wypłacanych w lidze pensji wzrosła o niemal 15 procent.

W tym zestawieniu Griezmann zajął trzecią lokatę, natomiast Embolo uplasował się na piątym miejscu. Rozdzielił ich Son Heung-min, który zanotował spadek z drugiej na czwartą pozycję.

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Zarobki Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego w MLS

Polski snajper inkasuje rocznie 16 milionów dolarów w ramach pensji podstawowej. Jeśli jednak podliczy się całkowite gwarantowane wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego, kwota ta rośnie do 19,51 miliona dolarów. W całej lidze lepsze warunki finansowe ma zapewnione tylko reprezentujący Inter Miami Lionel Messi.

Podpisany niedawno nowy kontrakt gwarantuje Argentyńczykowi 25 milionów dolarów podstawowej wypłaty. Z kolei pełna gwarantowana suma zarobków Messiego sięga aż 28 333 333 dolarów. Co ciekawe, środki przeznaczane na jego utrzymanie przewyższają całe budżety płacowe aż 25 z 30 drużyn rywalizujących w MLS.

Przeprowadzka Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire nastąpiła po tym, jak wygasła jego umowa z Barceloną. Swój pierwszy mecz w nowym zespole Polak rozegrał w lipcu 2026 roku i w dotychczasowych 19 ligowych występach w MLS zdołał strzelić dziewięć goli.