W spotkaniu siatkarskiej Ekstraklasy drużyna ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębie Barkom 3:1.
Poszczególne partie zakończyły się wynikami 25:21, 25:21, 26:28 oraz 25:19 dla gospodarzy.
Zestawienia obu drużyn w tym meczu.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Jan Zimmermann, Thomas Pujol, Fabian Plak, Remigiusz Kapica, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak - Bartosz Fijałek (libero) – Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Bartosz Zych.
Jastrzębie Barkom: Maxwell Elgert, Lorenzo Pope, Andrij Rogożyn, Wasyl Tupczi, Bartosz Firszt, Wojciech Dudzik - Kamil Szymura (libero) - Adam Lorenc, Jakob Thelle, Brodie Hofer, Jarosław Pampuszko (libero), Sebastian Adamczyk, Władysław Szczurow, Bartłomiej Potrykus.