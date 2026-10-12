"Na Wspólnej" odc. 4296 - STRESZCZENIE szczegółowe (19 października)

Naćpana Julka zginie?! Przerażony Igor nie ma pojęcia, co dzieje się z jego córką. Chłopak, z którym Julka uciekła z ośrodka wyłączył telefon - nie można ich namierzyć. Tymczasem Jula z Antkiem ukrywają się w mieszkaniu po jego babci i... ćpają! Nowakówna wciąż chce więcej - w końcu zaczyna mieć zaburzenia wzroku i stany lękowe. Chce wyskoczyć przez balkon!!! Agnieszka załamana - "Nochal" nie ma szans na kontakty z siostrą?! Agnieszka i Ola walczą, by "Nochal" nie stracił kontaktu z siostrą po jej adopcji. Prawniczki liczą, że sąd rodzinny uwzględni to, że Jacek opiekował się dziewczynką w rodzinie alkoholowej. Niespodziewanie w kancelarii pojawia się matka adopcyjna siostrzyczki Nosowskiego - nie zgadza się na kontakty jej córki z bratem kryminalistą! Agnieszka załamana, ale Ola jeszcze próbuje walczyć o szansę dla chłopca… Junior rozstanie się z Idą, bo wybierze… boks?! Junior mówi swojej dziewczynie o obozie bokserskim w Hiszpanii. Zaskoczonej Idzie robi się przykro, że ukochany chce spędzić całe wakacje bez niej. Chłopak żali się ojcu, że nie wie co robić – Jarek radzi synowi, by dał dziewczynie trochę czasu. Kiedy Junior wraca do Elizy, Ida czeka na niego - czy to koniec ich młodzieńczej miłości?!

"Na Wspólnej" odc. 4297 - STRESZCZENIE szczegółowe (20 października)

Córka Igora umrze z przedawkowania narkotyków?! Julka ćpa już drugą dobę - jest w złym stanie ale chce, żeby Antek dał jej kolejne narkotyki. Chłopak ostrzega, że to niebezpieczne - jednak w końcu pozwala Julii zażyć mefedron... Igor dostaje wiadomość od Tadeusiaka, że telefon Antka jest aktywny i trwa jego namierzanie. W tym czasie Nowakówna traci przytomność! Antek widzi, że dziewczyna umiera - ale kompletnie nie wie, co robić... Agnieszka i Hebel szczęśliwi - "Nochal" nie straci kontaktu z siostrą! Agnieszka dostaje informację, że rodzice adopcyjni siostrzyczki Nosowskiego jednak zgodzili się na kontakty rodzeństwa! Olszewska z mężem chcą to uczcić razem z Jackiem i jego kolegami z poprawczaka - zapraszają ich do siebie. Tymczasem "Żaba", brat Tomka, jest wkurzony - "Nochal" chce się wycofać z kolejnego skoku! Kiedy Seba przywozi chłopaków do willi Hebla i Agnieszki - wściekły brat Tomka obserwuje ich z ukrycia... Parapetówka Cieślików zepsuta przez sąsiadkę wiedźmę?! Monika planuje parapetówkę z Szulcami - martwi ją, że sąsiadka może im popsuć zabawę. Ich domówka rzeczywiście doprowadza starszą panią do szału - wpada do Cieślików z pretensjami. Kiedy impreza przenosi się do ogródka, z okazji korzysta młody mężczyzna, który wcześniej nachodził starszą panią - niezauważony wchodzi do otwartej klatki schodowej i chwilę później wynosi jakiś spory pakunek...

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"Na Wspólnej" odc. 4298 - STRESZCZENIE szczegółowe (21 października)

Igor przerażony - czy Julka przeżyje?! Lekarze próbują ratować życie Julki, która doznała zawału serca po przedawkowaniu narkotyków. Nie wiadomo, czy niedotleniony organ odzyska sprawność - po operacji dziewczyna jest wciąż nieprzytomna. Igor chce chociaż zobaczyć córkę - ale nagle w szpitalu pojawia się Leon. Chłopak chce zmasakrować kolegę Julii, który namówił ją do ucieczki z ośrodka! Nowak uświadamia mu, że czuł dokładnie taką samą wściekłość wobec niego. I że nie tego teraz potrzebuje Julka… Stefek sprzedawał fotki brata… pedofilom?! Iga znajduje w zabezpieczonych przez policję plikach pedofilskich zdjęcia małego synka Leśniewskich! Przybysz pyta zszokowanych rodziców, jak to się mogło stać. Marta i Mikołaj orientują się, że to Stefek ostatnio nieustannie fotografuje brata! Tymczasem Bradecka prosi Fabiana o poparcie u szefa. Nowy gwiazdor chętnie pomoże - ale nie za darmo. Zaprasza ją do siebie... Cieślikowie winni włamania do piwnicy sąsiadki?! Sąsiadka Cieślików odkrywa, że ktoś włamał się do jej piwnicy i ukradł jej coś bardzo cennego! Starsza pani ma pretensje do nowych sąsiadów - to oni podczas swojej imprezy w ogródku wpuścili intruza do budynku! Pani Janina zgłasza kradzież z włamaniem - do Cieślików przyjeżdża aspirant Klusek...

"Na Wspólnej" odc. 4299 - STRESZCZENIE szczegółowe (22 października)

Greg wmawia córce, że jej mama chciała ich porzucić! Kalski dopada córkę, kiedy ta wraca ze szkoły - Jagoda nie chce z nim rozmawiać. Greg błaga o parę minut i... robi jej pranie mózgu! Wmawia córce, że jej matka miała romans i chciała ich porzucić - stąd jego atak gniewu... Tymczasem Weronika i Lew zastanawiają się jak pomóc Ewelinie w nowym starcie. Wieczorem Roztocka widzi zapłakaną Jagodę, która nie chce powiedzieć co się stało... Mikołaj wściekły na syna a Bradecka na… swojego kochanka! Leśniewski wpada w szał - dociera do niego, że Stefek zarabiał udostępnianiem zdjęć Tymka! Na policji Iga uspokaja Stefanka - to nie on jest przestępcą. Marta martwi się jednak, że fotki jej małego synka krążą w pedofilskim darknecie... Tymczasem Bradecka budzi się rano w ramionach Fabiana - robi mu wielką awanturę, że wyłączył jej telefon. Czy obrażona gwiazda pomoże Judycie w rozmowie z Baliszewskim?! Dorota urządza bar na nowo a Włodek wciąż przeżywa śmierć żony... Roman denerwuje się, że Dorota chce gruntownie zmienić wystrój baru. Hoffer oczekuje, że Włodek stanie po jego stronie. Jednak wycofany Zięba zdaje się na Zakrzewską. Konflikt ostatecznie rozstrzyga Monika - jest zachwycona wizualizacją projektu nowego baru! W całym zamieszaniu jedynie Roman zauważa, że Włodek jest zgaszony i smutny - wciąż przeżywa stratę żony.

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