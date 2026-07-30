"Na Wspólnej" - nowe odcinki oscylować będą wokół tragicznej śmierci w rodzinie Ziębów. Pani Maria, w którą wcielała się świętej pamięci Bożena Dykiel, umrze na atak serca w samolocie - na oczach ukochanego Włodka. Rodzina wpadnie w rozpacz, a ojciec Wojtka pomoże Grześkowi, który przebywając za granicą, jako świadek koronny, dowie się o śmierci matki. Szczegóły odcinków 4260, 4261, 4262 i 4263 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4260 - STRESZCZENIE szczegółowe (10 sierpnia)

Ziębowie wracają do Polski – dramat w samolocie! Dziś Maria i Włodek wracają z Hiszpanii. Przygotowania powitalne idą pełną parą – Roman z Honoratą robią bar na błysk... Gdy dzieci Ziębów wybierają się na lotnisko, Maria z Włodkiem przeżywają w samolocie chwile grozy z powodu mocnych turbulencji. Ziębowa, która źle czuje się tego dnia, nagle dostaje ataku serca! Będąca na pokładzie samolotu lekarka rozpoczyna reanimację... Jarek i Eliza szczęśliwi – nadal mogą być rodzicami Juniora i Hani! Junior jest wściekły na Jarka po tym jak nakrył go z kochanką. Chłopak nie odbiera telefonów od taty, wyżywa się na siostrze i Elizie. Żali się Idzie, że przybrany ojciec bardzo go rozczarował... Gdy Jarek i Bogdan jadą na lotnisko powitać Marię, dzwoni Eliza ze wspaniałą informacją – sąd zgodził się, żeby dzieci zostały pod jej opieką! Agnieszka ma bronić młodego chuligana! Olszewska ma bronić przed sądem nastolatka, który przebywa w ośrodku poprawczym i może trafić do więzienia za podpalenie sklepu. Okazuje się, że Tomka wychowywał brat i to on zatrudnił Agnieszkę. Chłopak nie chce rozmawiać z "papugą", więc dorosły brat musi przekonać młodego chuligana, żeby zdecydował się na resocjalizację – tylko to może skłonić sędziego, by dał mu szansę...

"Na Wspólnej" odc. 4261 - STRESZCZENIE szczegółowe (11 sierpnia)

Wszyscy, którzy kochali Marię, są w rozpaczy... Wszyscy są wstrząśnięci śmiercią Marii. Załamana Monika od rana szuka ojca, który chciał być bliżej żony i siedzi przed budynkiem prosektorium... Kiedy bliscy go tam znajdują okazuje się, że zgodnie z procedurami, ciało Ziębowej ma być poddane sekcji. Włodek bardzo to przeżywa... Michał prosi Weronikę, żeby znalazła wyjście z sytucji. Roztocka po pomoc idzie do Kamila... Beatka rodzi – nikt nie ma odwagi powiedzieć jej, że pani Marii już nie ma... Kopciowa dzwoni do Pawła z wiadomością o śmierci Marii w chwili, gdy on przywozi żonę do szpitala. Beata zaczęła rodzić – 2 tygodnie przed terminem. Wójcikowa pyta męża o powrót pani Marii – Paweł nie mówi żonie o tragedii... Kiedy Beatka rodzi śliczną dziewczynkę, Wójcik z emocji pada zemdlony! Śmierć Marii z powrotem zbliży Jarka z Juniorem i... Elizą?! Jarek przychodzi do Elizy – roztrzęsiony mówi jej, że babcia Maria nie żyje. Gdy żona przytula go ciepło, Berg prosi, by razem powiedzieli o tym dzieciom. Junior denerwuje się widząc tatę, jednak kiedy chłopak słyszy co się wydarzyło, ze współczuciem podchodzi do niego...

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"Na Wspólnej" odc. 4262 - STRESZCZENIE szczegółowe (12 sierpnia)

Weronika przerażona – widziała jak żona Grega się okalecza! Weronika przyjeżdża po Lwa. Przed szpitalem czeka też żona Kalskiego – Roztocka podchodzi do niej niezauważona i widzi, że kobieta się okalecza! Widząc Roztocką, Ewelina szybko chowa zakrwawioną rękę... Weronika udaje, że niczego nie zauważa – ale, przerażona, mówi o tym Nalepie! Córeczka Wójcików dostanie imię po Marii – z miłości do niej! Beata chce podzielić się swoją radością z panią Marią – Włodek zmuszony jest powiedzieć jej prawdę. Paweł nie może uspokoić żony... Wzruszony Zięba bierze na ręce maleńką córeczkę Pawła i Beaty, jak własną wnuczkę. Wieczorem Wójcikowie postanawiają nadać córeczce imię Marysia... Po śmierci Marii dzieci Bogdana martwią się o niego... Po śmierci mamy Bogdan wszedł w tryb zadaniowy – odciął się od emocji i załatwia wszystkie sprawy związane z pogrzebem. Jarek i Kasia martwią się o ojca... Wieczorem Jarek zmusza ojca do rozmowy. Podczas niej, Bogdan kompletnie się rozsypuje...

"Na Wspólnej" odc. 4263 - STRESZCZENIE szczegółowe (13 sierpnia)

Weronika martwi się o żonę Kalskiego, a Lew o bitą pacjentkę... Żona Grega odwołuje spotkanie z Weroniką – Kalska dzwoni i mówi, że jest chora. Roztocka się nie poddaje – jedzie odwiedzić Ewelinę. Co na to Greg? Tymczasem pacjentka Nalepy – ofiara przemocy domowej – przychodzi na oddział zgodnie z prośbą doktora. Lew musi być bardzo uważny, by kobieta znowu nie uciekła i dała sobie pomóc... Ojciec Wojtka pomaga Żanecie i... jej byłemu mężowi! Juliusz słyszy rozmowę Wojtka z Żanetą, która martwi się o Grześka, syna Ziębów. Były mąż Szulcowej jest świadkiem koronnym – mając nową tożsamość, dowie się o stracie matki od policji. Dla Żanety to koszmar... Juliusz uruchamia swoje kontakty i już wieczorem melduje synowej, że jego przyjaciel powiadomił Grześka o śmierci mamy. Żaneta bardzo dziękuje tacie... Jarek odzyska Juniora ale straci... Martynę?! Junior wciąż jest zły na tatę ale przychodzi na spotkanie z Jarkiem. Dochodzi między nimi do bardzo szczerej, męskiej rozmowy. Junior postanawia dać szansę nowej kobiecie taty... Po spotkaniu z synem Jarek spotyka się z Martyną – mówi jej, że chce zrobić kolejny krok w ich związku i poznać ją ze swoimi dziećmi. Reakcja Martyny go szokuje!

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