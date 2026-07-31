Wielka tajemnica wreszcie wyjdzie na jaw w "Na Wspólnej". Tak dziennikarz dowie się o uzależnieniu

Igor kontra nałóg córki. Tajemnica Julki w "Na Wspólnej"

Nieobecność Julki w domu stanie się kolejnym powodem do niepokoju dla Igora w najnowszym epizodzie "Na Wspólnej". Mężczyzna będzie niepokoił się o córkę, mając w głowie poważne diagnozy, wedle których będzie potrzebować ona pomocy ze strony psychiatry, ponieważ psycholog dopatrzy się u niej zaburzeń osobowości. Nowak będzie zupełnie nieświadomy faktu, iż wszystkie nietypowe zachowania to tylko wynik zażywania przez nią nielegalnych substancji.

Maciek (Aleksander Kalczyński) oraz Leon (Borys Otawa) nie zdecydują się obnażyć prawdy przed Igorem, natomiast Julka postara się usprawiedliwić swoje dziwne reakcje przez rozstanie ze swoim dawnym partnerem. Pomimo wymówek, ojciec nie zaufa jej i nie da pieniędzy, a diler (Hubert Simon) zażąda zapłaty. Z braku gotówki Nowakówna zdecyduje się obrabować Ostrowskich – jednak tym razem jej celem nie stanie się Ewa (Ewa Gawryluk), a Arek (Marek Kalita). Ukradzione pieniądze sprawiają, że córka Igora po raz kolejny wyląduje na przerażającym dnie.

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Zasadzka Nowaka. Prawda o Julce wyjdzie na jaw!

W 4266 odcinku "Na Wspólnej", Julka nie pojawi się w domu, aby ukryć swój stan przed ojcem. Będzie odurzona na tyle, że nie będzie w stanie odbierać telefonu, odpisywać, ani nawet z własnej woli wrócić. Igor postanowi wziąć sprawy we własne ręce, szykując na dziewczynę niespodziewaną zasadzkę.

Igor Nowak skontaktuje się z Leonem, stanowczo żądając, by natychmiast zawezwał do siebie Julkę. Mężczyzna spełni prośbę, a po przyjeździe Nowaka zaciągnie córkę do domu wbrew jej woli. Ponieważ dziewczyna będzie tuż po zażyciu narkotyków, dziennikarz momentalnie dostrzeże niepokojące oznaki. Gdy znajdzie przy niej nielegalne specyfiki, prawda uderzy z podwójną mocą.

Dramat w "Na Wspólnej". Julka zagrozi odebraniem sobie życia, by uniknąć odwyku!

W 4266. odcinku Igor bez owijania w bawełnę dowie się o tragedii. Nowak nie będzie zamierzał biernie przyglądać się upadkowi swojego dziecka i od razu wysunie plan leczenia, odwołując się do wcześniejszych udanych przypadków ratowania osób z uzależnień w ich środowisku - na przykład jego byłej ukochanej Ance (Sonia Mietielica), która również borykała się z okrutnym nałogiem, w dodatku narażając zdrowie ich własnego dziecka, Jasia (Kazio Wierzbicki).

Igor będzie pewien, że skierowanie córki na leczenie przyniesie spodziewane rezultaty, jednak młoda dziewczyna stanowczo odrzuci to wyjście. Julka, postawiona w dramatycznej sytuacji przez własnego ojca, zagrozi mu próbą odebrania sobie życia w przypadku skierowania jej na przymusowe leczenie odwykowe. Igor stanie przed poważnym dylematem, próbując nie ulegać szantażom, ale też chronić córkę za wszelką cenę. Odpowiedź na pytanie, jakie będą dalsze losy Nowaka i Julki, będzie stanowiła punkt kulminacyjny następnych odcinków serialu "Na Wspólnej".