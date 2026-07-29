Serial "Na Wspólnej" znika z anteny TVN. Przerwa w emisji w sierpniu

Dlaczego nowe odcinki "Na Wspólnej" nie zostaną wyemitowane w dniach 24-27 sierpnia 2026 r.?

Fani produkcji TVN muszą uzbroić się w cierpliwość. Przez cały tydzień, od poniedziałku 24 sierpnia do czwartku 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:15, na antenie stacji nie pojawią się premierowe epizody "Na Wspólnej" o numerach od 4268 do 4271.

Zmiany w programie telewizyjnym sprawiły, że dla popularnego formatu zabrakło w tych dniach miejsca. Przerwa nastąpi tuż przed wyjątkowo ważnym momentem w serialu – odcinkiem, w którym będzie miał odbyć się pogrzeb Marii Zięby (w tę rolę wcielała się zmarła Bożena Dykiel). Decyzja władz TVN ma jednak uzasadnienie.

Co widzowie TVN zobaczą zamiast serialu "Na Wspólnej"?

Premierowe epizody 4268-4271 "Na Wspólnej" nie zostaną wyemitowane z powodu Top Of the Top Sopot Festival. To muzyczne wydarzenie jest tradycyjnie pokazywane przez stację w sierpniu.

Podobnie jak w poprzednich latach, serial będzie musiał ustąpić miejsca festiwalowi. Transmisja koncertów z Sopotu rozpocznie się codziennie zaraz po "Faktach" (19:35), z krótką przerwą na "Sport" i "Pogodę", by powrócić o 19:55 i potrwać nieprzerwanie aż do 23:25.

Czterodniowy festiwal w całości pokryje się ze standardowym czasem emisji "Na Wspólnej". Z tego powodu produkcja wyleci z ramówki na cały tydzień, ale wkrótce powróci na ekrany.

Kiedy powrócą odcinki "Na Wspólnej"? Data wznowienia emisji w TVN

Nowe epizody "Na Wspólnej" (od 4268 do 4271) zagoszczą na antenie już w kolejnym tygodniu. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów w standardowym paśmie od poniedziałku 31 sierpnia do czwartku 3 września 2026 roku o godzinie 20:15. Osoby, które nie chcą czekać, będą mogły obejrzeć odcinki przedpremierowo na platformie Player.pl, choć wiąże się to z opłatą za dostęp. Alternatywą jest cierpliwe oczekiwanie na bezpłatną emisję telewizyjną.

W najbliższych odcinkach "Na Wspólnej" nie zabraknie ogromnych emocji, a najważniejszym wydarzeniem będzie uroczystość pogrzebowa Marii Zięby. Scenarzyści przygotowali również kontynuację perypetii rodziny Kalskich oraz rozwinięcie wątku związanego z nielegalnym handlem dyplomami na poznańskiej uczelni Andrzeja (gra go Tomasz Schimscheiner). Widzowie dowiedzą się też, co nowego słychać u Szulców.

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