Ewa zniknie po ślubie w "Barwach szczęścia"! Ostra kłótnia zmieni wszystko

Dramat Ewy i babci w premierowych odcinkach „Barw szczęścia”

Po letniej przerwie Grzelakowie oraz Elżbieta nadal nie będą akceptować faktu, że Ewa i Romeo są po ślubie. Z informacji przekazanych przez swiatseriali.interia.pl wynika, że młoda bohaterka oskarży bliskich o celowe niszczenie ich małżeństwa. Nastolatka będzie uważała, że dorośli zupełnie nie traktują ich relacji z należytą powagą. Żeleńska będzie miała na ten temat odmienne zdanie.

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– Cały czas działasz na złość mnie i Romiemu... Nawet teraz, jak już jesteśmy małżeństwem!

– To nie złośliwość, dziecko. To troska.

Zaraz po wakacjach w „Barwach szczęścia” Elżbieta poinformuje Ewę, że nie planuje stawać jej na drodze. Jednocześnie postawi twardy warunek: kategorycznie zakaże Romeo zostawać u nich na noc. Ten zakaz będzie dowodem na jej niekonsekwencję, co błyskotliwa nastolatka szybko zauważy i postanowi z tego skorzystać.

Walawska trzaśnie drzwiami w jesiennych „Barwach szczęścia”

Bohaterka jasno wyrazi swoje oczekiwania wobec Żeleńskiej, żądając spokoju. Oznajmi, że jeśli starsza pani odmawia pomocy, to powinna przestać ingerować w jej wybory. Walawska będzie absolutnie pewna, że nikomu nie pozwoli zniszczyć radości ze swojego świeżo zawartego małżeństwa.

– Nasz związek to poważna sprawa, a nie przelotny romans nastolatków!

Później zbuntowana dziewczyna ucieknie do skateshopu, gdzie spędzi resztę dnia u boku ukochanego. W nowym sezonie „Barw szczęścia” Wiktor (Grzegorz Kestranek) pozwoli młodym przebywać w sklepie po godzinach pracy, traktując to jako upominek dla pary młodej. W tym czasie zdesperowana babcia zacznie masowo wysyłać wiadomości i dzwonić do wnuczki, próbując nawiązać kontakt.

Ewa odetnie się od rodziny w nowych odcinkach „Barw szczęścia”

Wszystkie próby nawiązania kontaktu spełzną na niczym, bo Walawska konsekwentnie zignoruje połączenia i wiadomości tekstowe. Żeleńska nie tylko nie pozwoli młodym cieszyć się szczęściem u siebie, ale będzie próbowała kontrolować ich nawet na odległość, co dodatkowo rozwścieczy Ewę po wakacjach w „Barwach szczęścia”.

Zdesperowana babcia poprosi o wsparcie Aldonę (Elżbieta Romanowska), by ta wpłynęła na młodą mężatkę w nowych odcinkach „Barw szczęścia”. Kiedy Romeo odbierze telefon od Grzelakowej, usłyszy, że babcia odchodzi od zmysłów. Jednak na Walawskiej te słowa nie wywrą większego wrażenia.

– Sześć nieodebranych... Nie wiem, w jakiej sprawie. Już przecież wszystko zostało powiedziane...