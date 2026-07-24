Nowi bohaterowie w 11. sezonie "Rancza". Zaskakujące postacie w otoczeniu prezydenta Kozioła

Nowe postacie w otoczeniu prezydenta Kozioła w "Ranczu"

Ekipa odpowiedzialna za produkcję jedenastego sezonu "Rancza" powoli dzieli się szczegółami z planu. Wśród opublikowanych materiałów widać zarówno ulubieńców publiczności z Wilkowyj, jak i zupełnie nowe twarze w obsadzie. Twórcy potwierdzili, że obok znanych gwiazd wystąpią także aktorzy debiutujący w serii, tacy jak Natalia Gadomska i Michał Królikowski.

Ich pojawienie się w serialu ma konkretne uzasadnienie fabularne. Nowi aktorzy zostali włączeni do historii Piotra Kozioła, w którego wciela się Cezary Żak. Postać ta po zakończeniu dwóch prezydenckich kadencji decyduje się na powrót do rodzinnej miejscowości. Jednak były wójt nie pojawi się w Wilkowyjach samotnie, ale w towarzystwie sztabu odpowiedzialnego za jego ochronę i sprawy codzienne, co przystoi głowie państwa.

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W obsadzie zobaczymy Natalię Gadomską, absolwentkę krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Szerszej publiczności jest znana z ról w serialu "Na Wspólnej" oraz ze spektaklu Teatru Telewizji "Sen nocy letniej". To właśnie reżyser Wojciech Adamczyk pochwalił się jej angażem, zamieszczając w sieci fotografię ze wspólnej pracy nad nowymi odcinkami.

„29 dzień na planie 'Rancza 11' z SOP-owczynią, która kilka lat wcześniej była znakomitą Heleną w moim telewizyjnym 'Śnie nocy letniej', Natalią Gadomską.”

Michał Królikowski pojawi się w Wilkowyjach

Do grona aktorów dołączył również Michał Królikowski, którego fani mogli oglądać w takich tytułach jak „Śleboda” czy „Jakoś to będzie”. Chociaż ekipa produkcyjna trzyma w tajemnicy detale jego roli, wiele wskazuje na to, że on także dołączy do ekipy współpracowników prezydenta Kozioła, podobnie jak Natalia Gadomska.

Takie decyzje obsadowe sugerują, że historia Piotra Kozioła zdominuje fabułę nadchodzących odcinków. Powrót polityka do rodzinnych stron ma być początkiem zupełnie nowego rozdziału w serialu, a wprowadzenie wątku z ochroną i sztabem stanowczo odświeży dotychczasowy format produkcji.

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