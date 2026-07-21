"Na Wspólnej" - nowe odcinki to konfrontacja Basi z "romansem" Smolnego, kolejne odpały Julki - będzie diagnoza od psychologa, i walka Elizy o serce Jarka. Igor zabierze Julkę do specjalisty, który uzna, że dziewczyna ma zaburzenia osobowości i potrzebuje pilnej pomocy psychiatrycznej. Tymczasem dziewczyna pójdzie na imprezę, gdzie zacznie namawiać innych do narkotyków. W tak zwanym międzyczasie Basia zorganizuje zasadzkę na Smolnego, by przyznał się, że ją zdradza - przyparty do muru Krzysztof wyzna jej wówczas, czego dowiedział się o jej byłym mężu. Eliza zaś zauważy, że Jarek i Martyna mają się ku sobie i postanowi zawalczyć o swoje małżeństwo. Szczegóły odcinków 4248, 4249, 4250 i 4251 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4252 - STRESZCZENIE szczegółowe (27 lipca)

Syn Michała dowiaduje się, że Lucy była prostytutką! Michał proponuje Lucy, żeby z nim zamieszkała. Ona bardzo się cieszy - chce tylko, żeby ukochany porozmawiał o tym najpierw z synem. Tymczasem Ignacy dowiaduje się od kolegi, który zrobił zdjęcie Lucy, że w internecie kobieta figuruje w... agencji towarzyskiej! Chłopak dzwoni do niej i pyta o cenę usługi... Wieczorem Lucy przychodzi do Michała - Ignacy nie wpuszcza jej do mieszkania! Sandra rozpracuje Smolnego i Marcelinę?! Basia chce wiedzieć co mąż robił w Poznaniu - i z kim?! Smolny próbuje udobruchać żonę wyznając jej... miłość. Tymczasem Marcelina prosi męża o 35 tysięcy - potrzebuje tych pieniędzy by skończyć artykuł dla jego gazety. Gwiazda zgadza się i błaga żonę, by wróciła do niego... W biurze Smolny oddaje Marcelinie jej spinkę i mówi, że znalazła ją Basia – było nerwowo. Podsłuchuje ich Sandra! Profesor Agier znajduje swojego Janusza?! Dex upewnia się, że starszy pan, który trafił na kardiologię, został przywieziony wtedy gdy Krystyna miała umówioną randkę. Profesor Agier dowiaduje się o tym i jedzie do szpitala. Jest tam też Juliusz, który ma badania u Łucji. Ojciec Wojtka słabnie, gdy widzi ukochaną Krystynę przemawiającą czule do jakiegoś nieprzytomnego mężczyzny...

"Na Wspólnej" odc. 4253 - STRESZCZENIE szczegółowe (28 lipca)

Sandra miesza - Basia nie chce znać męża! Marcelina spotyka się w sprawie zakupu dyplomu magistra z Janem Rybą. Smolny obserwuje z ukrycia, jak Gwiazdowa płaci i wyciąga od oszusta nazwiska osób, które zrobiły podobnie – wszystko nagrywa. Tymczasem Sandra kradnie z biurka Marceliny jej spinkę i idzie do Basi - ma dowód, że Krzysztof był w Poznaniu z Gwiazdową! Baśka jest wściekła - nie chce widzieć męża! Bożydar zdobędzie rewelacyjny lokal ale straci... żonę?! Brygida rozmawia z ojcem Remka - Bożydar pyta o lokal na "dachu świata", który jakiś czas temu oglądali. Gdy słyszy, że Baliszewski wycofał się z powodów finansowych, prosi synową o umówienie go z nim i Zdybicką. Ma dla nich propozycję... Jakiś czas później Bożydara dopada żona – jeśli nie chce jej wybaczyć, Milena żąda rozwodu! Andżela zwierza się Krystynie a Janusz... Juliuszowi! Juliusz w szoku - dowiaduje się, że prof. Agier odwiedza w szpitalu mężczyznę poznanego w necie! Czyli niby jego... Gdy Krystyna jest u nieprzytomnego Janusza, spotyka Andżelę. Ta opowiada Agierowej, jak Juliusz uratował ją od podłego typa! Krystyna pierwszy raz milszym okiem spogląda na Juliusza. Wieczorem Janusz "przebudza się" i wyjawia Juliuszowi, że tylko udaje nieprzytomnego...

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"Na Wspólnej" odc. 4254 - STRESZCZENIE szczegółowe (29 lipca)

Basia doprowadza do konfrontacji ze Smolnym i Marceliną – dowiaduje się prawdy o Andrzeju! Smolny spędza noc w w swoim biurze. Od rana dzwoni do żony, ale ta odrzuca połączenia. Przed pracą Basię dopada Gwiazda - też wie, że Marcelina i Krzysztof mają romans. Basia uważa, że konieczna jest konfrontacja! Podczas niej Smolny nie ma wyjścia - mówi Basi prawdę o handlu dyplomami i zamieszanym w proceder... jej byłym mężu! Igor chce pomóc Julce ale ona myśli tylko o narkotykach! Igor umawia córkę do psychologa - chce jej pomóc. Julka zbywa temat - jutro są urodziny Maćka i musi kupić mu prezent. Okazuje się, że Leon ma super bluzę dla Maćka - Nowakówna korzysta z okazji i pieniądze na prezent bierze dla siebie. Nocą próbuje wymknąć się z domu po narkotyki! Bergowie kontrolowani – czy Junior zniweczy ich starania?! Do Bergowej przychodzi dziś na kontrolę kuratorka - dla całej ich rodziny to bardzo stresujące. Pani Mączyk chce pomóc ale Junior - wciąż zły na Elizę za zdradę taty – podczas rozmowy z kuratorką wybucha! Tymczasem Jarek jest na randce z Wrońską. Kobieta obserwuje roztargnienie Berga, który czeka na wiadomość od Elizy. Czy to zniechęci Martynę?

"Na Wspólnej" odc. 4255 - STRESZCZENIE szczegółowe (30 lipca)

Igor załamany a Julka robi ostry "kwas" na imprezie Maćka! Igor idzie z Julką do psychologa. Specjalista stwierdza, że Nowakówna potrzebuje pomocy psychiatry - prawdopodobnie ma zaburzenia osobowości! Nowak robi sobie wyrzuty, że nie dostrzegał problemów córki... Tymczasem ona szaleje na imprezie u Maćka - ostro ćpa i zachęca innych! Leon jest w szoku i próbuje opanować nakręconą dziewczynę! Agierowa i Juliusz coraz dalej od siebie - pomogą im... Ula i Szulc?! Juliusz nie pozwoli, by jakiś oszust skrzywdził Krystynę - odnajduje żonę pacjenta. Kobieta pojawia się w szpitalu w chwili, gdy prof. Agier siedzi przy łóżku mężczyzny. Krystyna jest zdruzgotana - dała się oszukać Januszowi... Prosi Ulę o usunięcie z jej telefonu aplikacji, przez którą go poznała. Zanim to zrobi, Hofferówna wyżywa się na Januszu i... dostaje odpowiedź! Od Wojtka, który znalazł aplikację w laptopie ojca... Eliza w sądzie walczy o dzieci - chce też walczyć o... Jarka?! Eliza i Jarek przychodzą na rozprawę sądu rodzinnego w sprawie opieki nad dziećmi. Kuratorka przekonuje ich, że będzie dobrze - ona wydała i jak najlepszą opinię... Po rozprawie małżonkowie idą do baru na Wspólnej - pojawiają się tam też Bruno i... Martyna! Kobieta ciepło wita Berga, co nie uchodzi uwadze Elizy. Wieczorem Bergowa prosi Agatę żeby dowiedziała się, kim dla jej męża jest Wrońska...

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