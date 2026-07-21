Oszustwo w Słupsku. Policja zatrzymała 19-letniego „odbieraka”

Interwencja na parkingu w Słupsku

Policjanci prowadzący działania operacyjne ustalili, że na terenie Słupska może dojść do przekazania dużej sumy pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Mundurowi wytypowali dokładny czas oraz miejsce spotkania, w którym senior miał przekazać gotówkę oszustom. W piątkowe popołudnie, 17 lipca 2026 roku, funkcjonariusze pojawili się na parkingu przy jednym z marketów. Zatrzymali tam 19-letniego obywatela Ukrainy, który pełnił funkcję tak zwanego „odbieraka”.

Metoda na inwestycje giełdowe

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy skontaktowali się z 64-latkiem i przekonali go do możliwości osiągnięcia wysokich zysków. Mężczyzna uwierzył w ofertę inwestowania w akcje spółek giełdowych i pierwsze środki przekazał już w maju 2026 roku. Po pewnym czasie oszuści zadzwonili ponownie, informując o rzekomej konieczności pokrycia fikcyjnych strat związanych z jego inwestycjami. Przestępcy zapowiedzieli, że po odbiór 80 000 zł zgłosi się do niego pracownik sektora obsługi klienta.

Areszt dla zatrzymanego mężczyzny

Działania policjantów zapobiegły utracie oszczędności przez mieszkańca powiatu słupskiego. Łącznie mężczyzna mógł stracić prawie 150 000 zł, gdyby cała procedura oszustwa została sfinalizowana. Zatrzymany na miejscu 19-latek został doprowadzony do jednostki policji, a następnie przed oblicze sądu. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Źródło: Policja.pl