Zła wiadomość po finale mundialu! Nie będzie starcia Leo Messi - Robert Lewandowski

Leo Messi dostał wolne po mundialu. Starcie z Lewandowskim przechodzi koło nosa

Jak donosi stacja ESPN, Lionel Messi oraz Rodrigo De Paul nie pojawią się na boisku w dwóch najbliższych spotkaniach Interu Miami w amerykańskiej MLS. Obaj zawodnicy mają za sobą intensywny czas – wystąpili we wszystkich ośmiu meczach reprezentacji Argentyny podczas niedawno zakończonego mundialu. Decyzją klubu nie wezmą oni również udziału w prestiżowym Meczu Gwiazd, który zaplanowano na 29 lipca, mimo że wcześniej otrzymali powołania na to wydarzenie, w którym zawodnicy MLS mierzą się z graczami meksykańskiej Ligi MX.

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Taka decyzja oznacza, że słynny napastnik z pewnością nie zmierzy się z Chicago Fire, w którym występuje Robert Lewandowski, podczas środowego meczu (rozgrywanego w nocy z 22 na 23 lipca). Nie wystąpi także w zaplanowanym na sobotę starciu z CF Montreal. Kolejne spotkanie Interu Miami, tym razem z drużyną Columbus, odbędzie się 1 sierpnia. Następnie zespół czeka rywalizacja w Pucharze Lig między 5 a 12 sierpnia, by w połowie miesiąca powrócić do zmagań w MLS. Obecnie drużyna z Florydy plasuje się na drugiej pozycji w Konferencji Wschodniej, mając na koncie 31 punktów.

Co ciekawe, w zeszłym roku Messi również nie wziął udziału w Meczu Gwiazd. Wtedy jednak jego nieobecność nie została wcześniej skonsultowana z władzami rozgrywek, co skutkowało nałożeniem na niego kary zawieszenia na jeden mecz sezonu zasadniczego. Według doniesień ESPN tym razem Inter Miami dopełnił wszelkich formalności i oficjalnie poinformował ligę o planowanej absencji swojego zawodnika.

Z doniesień argentyńskich mediów wynika, że po zakończeniu finałowego meczu Mistrzostw Świata w Nowym Jorku Messi udał się do Miami. Stamtąd ma wyruszyć w rodzime strony – do Rosario na północy Argentyny, by tam zregenerować siły. W czasie jego nieobecności drużyna Interu Miami stanie w szranki z Chicago Fire i Robertem Lewandowskim o godzinie 1:30 czasu polskiego w nocy z 22 na 23 lipca.

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