Gwiazdy "M jak miłość" grają razem w innej produkcji. To zapowiedź zmian w hicie TVP?

Gwiazdy "M jak miłość" spotkały się na planie innego serialu

Mikołaj Krawczyk oraz Małgorzata Pieczyńska połączyli siły przed kamerą, jednak nie miało to związku z pracą przy "M jak miłość". Znani aktorzy znów zaangażowali się w realizację serialu "Zaraz wracam", gdzie na planie towarzyszy im chociażby Małgorzata Socha. Opublikowana fotografia ukazuje troje aktorów podczas nagrywania kolejnych odcinków. Dla sympatyków flagowej produkcji TVP widok Krawczyka i Pieczyńskiej w nowym otoczeniu z pewnością jest intrygujący.

Uspokajamy jednak fanów serialowej sagi o rodzinie Mostowiaków. Angażowanie się w rozmaite projekty to całkowicie naturalna praktyka w branży filmowej. Praca nad nową rolą nie powinna rzutować na losy ich postaci, które obserwujemy w Grabinie i stolicy.

Mikołaj Krawczyk jako Aleksander Sowiński namiesza w "M jak miłość"

Pojawienie się Mikołaja Krawczyka w roli Aleksandra Sowińskiego w "M jak miłość" od samego początku budziło spore emocje. Bohater za wszelką cenę dąży do zniszczenia Olka (Maurycy Popiel), a jego działania krzyżują się również z losami Kasi (Paulina Lasota), skrywającej przed bliskimi mroczny sekret o ojcostwie jej dziecka. Sowiński doskonale wie, że biologicznym ojcem Zosi jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a nie jak zakładano Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Ten fakt daje mu potężny atut w ręku i powoduje, że Kasia odczuwa coraz silniejszą presję, co zostanie uwypuklone w odcinkach emitowanych po wakacyjnej przerwie.

Co intrygujące, w nowym serialu "Zaraz wracam" Mikołaj Krawczyk wciela się w Janusza Filara. To postać lokalnego przedsiębiorcy, który również bierze czynny udział w intrygach osadzonych w fikcyjnym Polskim Polu.

Małgorzata Pieczyńska to Aleksandra Chodakowska, mama Marcina

Małgorzata Pieczyńska stanowi jeden z filarów "M jak miłość" od długiego czasu. Aktorka odgrywa rolę Aleksandry Chodakowskiej, matki Marcina (w tej roli Mikołaj Roznerski) i Olka. Należy ona do kluczowego klanu w telewizyjnej produkcji, zawsze służąc wsparciem swoim synom w najtrudniejszych chwilach. Ponieważ postać Aleksandry wciąż mocno wpływa na historię rodziny Chodakowskich, udział Pieczyńskiej w nowym przedsięwzięciu nie zwiastuje pożegnania z popularną telenowelą.

Z kolei w produkcji "Zaraz wracam" aktorka gra matkę Janusza Filara, kreowanego przez Krawczyka. Należy podkreślić, że w "M jak miłość" te postacie nie dzielą ze sobą ani pokrewieństwa, ani wspólnych scen.

Małgorzata Socha pracuje z gwiazdami "M jak miłość"

Na udostępnionej fotografii z planu "Zaraz wracam" widnieje również Małgorzata Socha. Choć aktorka nie występuje w "M jak miłość", zaliczana jest do grona najpopularniejszych polskich gwiazd serialowych. Wspólna praca Krawczyka, Pieczyńskiej i Sochy wynika z ich nowego angażu, a nie z roszad personalnych w hitowej produkcji TVP. Aktorzy niezwykle często występują symultanicznie w rozmaitych serialach, na wielkim ekranie oraz w teatrze, umiejętnie godząc ze sobą liczne zobowiązania zawodowe.

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