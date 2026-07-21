Zaskakujące odkrycie w serialu "Na Wspólnej". Roztocka dowie się o tajemnicy męża Eweliny

Nowe fakty w "Na Wspólnej". Jak potoczą się losy Weroniki i Eweliny?

W nadchodzącym, 4257 odcinku "Na Wspólnej" Weronika ponownie nabierze wątpliwości co do szczerości lekarza, z którym w końcu zje wspólną kolację. Chociaż wcześniej dostrzeże w nim ludzkie oblicze podczas zabawy z synem pacjenta, poznanie jego żony całkowicie odmieni jej zdanie na jego temat.

Prawniczka, pamiętając niekulturalne zachowanie Kalskiego na parkingu, zacznie podejrzewać, że jego zachowanie względem partnerki również pozostawia wiele do życzenia. O ile Lew (Przemysław Sadowski) podczas pierwszego spotkania z Eweliną nie zauważył jej lęku przed mężem, Weronika będzie znacznie bardziej wnikliwa i zwróci uwagę na ukryte obawy kobiety.

Czy Weronika zdemaskuje Grega w kolejnym odcinku "Na Wspólnej"?

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Weronika postanowi upewnić się, co do bezpieczeństwa Eweliny. Z myślą o przeprowadzeniu szczerej rozmowy, prawniczka zaplanuje spotkanie z Kalską na osobności, co spotka się z wyraźną niechęcią ze strony jej męża. Będzie on obawiał się, że sympatia, jaką jego żona zapałała do Weroniki, może doprowadzić do odkrycia skrzętnie skrywanych tajemnic.

Różnica charakterów między Weroniką, a Eweliną, a także zawód prawniczki wykonywany przez tę pierwszą, będą stanowiły dla Kalskiego duże zagrożenie. Roztocka może bowiem odkryć, że rzekoma choroba Eweliny to w rzeczywistości wynik przemocy domowej. Pytanie brzmi, czy w 4258 odcinku Greg zdoła zablokować spotkanie obu pań?

Weronika nie odpuszcza w "Na Wspólnej". Co ukrywa Greg?

Niewykluczone, że w 4258 odcinku "Na Wspólnej" Greg spróbuje przekonać Nalepę do interwencji, bądź też samodzielnie wymusi na żonie odwołanie spotkania. Mimo tych trudności pewne jest, że w końcu dojdzie do rozmowy w cztery oczy.

Z informacji dotyczących kolejnych odcinków wynika, że Roztocka odwiedzi Ewelinę w jej domu pod nieobecność Kalskiego. Choć lekarz spróbuje przerwać spotkanie wracając z kwiatami i udając przykładnego męża, Weronika nie da się zwieść tym pozorom, w przeciwieństwie do Lwa. Czy to początek końca kłamstw Grega, zważywszy, że przed nimi kolejne spotkania na osobności?

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