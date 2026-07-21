Dziedzictwo, odcinek 988: Nana powie Semihowi, co tak naprawdę czuje do Poyraza! Aż znieruchomieje, gdy usłyszy prawdę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 988 - piątek, 24.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" wściekły Poyraz przyjedzie do kawiarni, aby raz na zawsze rozmówić się z Semihem, który wciąż będzie kręcił się wokół Nany. Zwłaszcza teraz, gdy jeszcze będą borykać się z kryzysem, który zakochany brat Cansel postanowi wykorzystać. Kilic już będzie miał wejść do lokalu, ale ostatecznie się wstrzyma, gdy uprzedzi go w tym żona.

Wszystko przez to, że w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam wcale ciepło nie powita Semiha! A wręcz przeciwnie, zaserwuje tak chłodne powitanie, że Kilic postanowi się schować i posłuchać, co będzie dalej.

- Cześć Nana, zaparzyłem kawę. Napijmy się przed pracą - zaproponuje Semih.

- Zapomnij o wspólnych kawkach. Nie dokończyliśmy rozmowy - rzuci chłodno Nana.

Zakochany Semih dostanie kosza od Nany w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przejdzie już do konkretów. Maryam zdecyduje się powiedzieć Semihowi, co tak naprawdę czuje do Poyraza, aby więcej nie wchodził między nią, a jej męża. I zrobi to w taki sposób, że Kilic aż znieruchomieje słysząc jej piękne słowa. Podobnie jak sam Semih.

- Wiem, że chciałeś dobrze, ale ja i mój mąż jesteśmy jednością. Kłócimy się, ale potem zawsze się godzimy. Jesteśmy sobie bliscy na tyle, że szpilki między nas nie wetkniesz. On jest moim smutkiem i moim szczęściem. Nie jest moim zmartwieniem, ale lekiem na całe zło - wyzna mu Maryam.

Wtedy w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih postanowi rżnąć głupa, aby nie wyjść na niego przed Naną. I choć Maryam to kupi i zakończy ten temat, to mina brata Cansel zdradzi wszystko!

- Chyba źle mnie zrozumiałaś - okłamie ją Semih.

- Cieszę się, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Zdejmę płaszcz - uzna Nana.

Poyraz będzie triumfował w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih nie będzie zadowolony z tego, co usłyszał, gdyż zda sobie sprawę, że w tej sytuacji nie ma u Nany żadnych szans. W zupełnym przeciwieństwie do Poyraza, który wreszcie odetchnie z ulgą, gdy usłyszy tak piękne wyznanie miłości od swojej żony. Wówczas Kilinic nawet się uśmiechnie.

A co więcej, w 988 odcinku serialu "Dziedzictwo" ostatecznie zrezygnuje ze starciem z Semihem, bo Nana rozwiążę już tą sprawę za niego. I dzięki temu on już nie będzie musiał interweniować, a przy okazji demaskować się, że wszystko słyszał!

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