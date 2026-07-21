Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 9+2×3−4:2×x=11? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Chcesz zachować bystry umysł na lata? Odkryj, jak proste zagadki matematyczne mogą stać się twoją codzienną gimnastyką dla mózgu, poprawiając koncentrację i pamięć.

Nawet kilka minut dziennie poświęcone na wyzwania intelektualne znacząco wpływa na sprawność Twoich szarych komórek.

Sprawdź, czy potrafisz obliczyć "x" w równaniu 9+2×3−4:2×x=11 bez użycia kalkulatora.

Mózg, podobnie jak mięsień, staje się silniejszy i bardziej elastyczny, gdy jest regularnie używany i wystawiany na nowe wyzwania. Choć na co dzień dbamy o kondycję fizyczną, często zapominamy o treningu umysłu. Tymczasem nawet kilka minut dziennie poświęconych na rozwiązywanie prostych zagadek matematycznych może pozytywnie wpłynąć na koncentrację, pamięć i zdolność logicznego myślenia. Ćwiczenie umysłu nie musi oznaczać skomplikowanych zadań czy wielogodzinnej nauki. Wystarczy krótka łamigłówka, zagadka matematyczna lub zadanie wymagające odrobiny skupienia. Tego typu aktywności pobudzają mózg do pracy, angażują różne obszary odpowiedzialne za analizę, planowanie i rozwiązywanie problemów.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Rusz głową i oblicz, ile wynosi x w równaniu 9+2×3−4:2×x=11

Regularne podejmowanie matematycznych wyzwań pomaga utrzymać sprawność intelektualną i uczy szukania niestandardowych rozwiązań. Dlatego nawet poświęcenie kilku minut każdego dnia na obliczenie prostego działania czy rozwiązanie równania będzie mieć pozytywny wpływ na nasz mózg. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 9+2×3−4:2×x=11? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu 9+2×3−4:2×x=11? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Wykonaj mnożenie i dzielenie (te działania są równorzędne, zatem zaczynamy od tego, które zostało zapisane jako pierwsze w kolejności od lewej do prawej)

2×3=6

4:2=2

Otrzymujemy:

9+6−2x=11

Krok 2. Dodaj liczby

15−2x=11

Krok 3. Przenieś 15 na prawą stronę

Odejmujemy 15 od obu stron:

−2x=11−15 −2x=−4

Krok 4. Podziel obie strony przez -2

x=−2−4​

x=2

Odpowiedź: x=2​

Sprawdzenie: 9+2×3−4:2×2=9+6−2×2=15−4=11

Równość jest spełniona, więc x=2.

Udało wam się poprawnie obliczyć wartość x? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!