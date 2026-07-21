Pobicie w Gogolinie. 35-latek trafił do aresztu za ciężkie zranienie mężczyzny

Atak na terenie Gogolina

Do zdarzenia doszło w połowie lipca 2026 roku na terenie Gogolina, gdzie interakcja między dwoma mężczyznami przerodziła się w fizyczny atak. Z ustaleń policjantów wynika, że 35-letni sprawca zadawał 46-latkowi ciosy, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Siła uderzeń była na tyle duża, że pokrzywdzony stracił przytomność w wyniku odniesionych obrażeń. Stan poszkodowanego realnie zagrażał jego życiu, przez co konieczne było udzielenie mu natychmiastowej pomocy medycznej oraz wdrożenie specjalistycznego leczenia w warunkach szpitalnych.

Zatrzymanie sprawcy i odnalezione narkotyki

Działania zmierzające do ustalenia tożsamości napastnika podjęli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Mundurowi zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Gogolin, który trafił najpierw do policyjnego aresztu, a później został doprowadzony przed oblicze prokuratora. W trakcie prowadzonych czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie środki odurzające, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Na podstawie zgromadzonych materiałów podejrzany usłyszał dwa zarzuty, które dotyczą spowodowania ciężkich obrażeń ciała oraz posiadania zakazanych substancji.

Decyzja sądu o tymczasowym areszcie

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o odizolowanie podejrzanego, do którego przychylił się sąd, decydując o tymczasowym aresztowaniu 35-latka na 2 miesiące. Obecnie postępowanie jest kontynuowane pod nadzorem prokuratury, a śledczy analizują wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi gminy Gogolin grozi surowa kara, ponieważ przepisy przewidują w takim przypadku nawet 20 lat pozbawienia wolności. Wszystkie dowody, w tym zabezpieczone przy zatrzymanym środki, zostaną wykorzystane w dalszym toku śledztwa.

Źródło: Policja.pl