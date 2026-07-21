Oszustwo w powiecie lęborskim. Kryminalni zatrzymali 19-latka

Oszustwo metodą na funkcjonariusza Policji

W środę 15 lipca 2026 roku do 48-letniej mieszkanki powiatu lęborskiego zadzwonił mężczyzna podający się za oficera Policji. Przekonywał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone z powodu ataku hakerskiego i muszą zostać jak najszybciej wypłacone. Oszust poinstruował ofiarę, aby współpracowała z organami ścigania i pod żadnym pozorem nie przerywała połączenia ani nie dzwoniła do nikogo innego, ponieważ jej telefon miał być na podsłuchu. Gdy okazało się, że placówka bankowa jest już zamknięta, sprawca polecił kobiecie wypłatę pieniędzy z bankomatu przy użyciu kodów BLIK.

Interwencja świadka przy bankomacie

Na miejscu na kobietę czekał zamaskowany mężczyzna w kapturze oraz maseczce ochronnej, który miał być nieumundurowanym funkcjonariuszem pomagającym w zabezpieczeniu środków. Sprawcy wywierali na 48-latkę silną presję psychiczną, strasząc ją aresztowaniem w przypadku odmowy współpracy, co doprowadziło kobietę do płaczu. Podejrzany zdołał wypłacić z konta pokrzywdzonej kilkaset złotych, zanim zareagował przypadkowy świadek. Widząc zdenerwowaną kobietę oraz zamaskowaną postać, mężczyzna zorientował się, że dochodzi do przestępstwa i podjął próbę obezwładnienia oszusta, jednak ten zdołał się wyswobodzić i uciec.

Zatrzymanie gdańszczanina i środki zapobiegawcze

Sprawą zajęli się lęborscy kryminalni, którzy we współpracy z policjantami z Gdańska ustalili tożsamość podejrzanego. Już 16 lipca 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca Gdańska w jego własnym mieszkaniu. Młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut udziału w oszustwie, za co zgodnie z przepisami grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W piątek 17 lipca 2026 roku prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakazu opuszczania kraju.

Dalsze działania lęborskich śledczych

Dzięki szybkiej reakcji świadka kobieta nie straciła wszystkich zgromadzonych oszczędności, a funkcjonariusze mogli sprawnie wytypować sprawcę. Policjanci zabezpieczyli dowody w tej sprawie i kontynuują czynności wyjaśniające wszystkie okoliczności zdarzenia. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania osób powiązanych z tym procederem. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za przedstawicieli służb.

Źródło: Policja.pl